Начав утро со стакана правильного напитка, вы можете ускорить похудение. Для того, чтобы быстрее избавиться от нежелательного жира, нужно начать здорово питаться и пить правильные напитки.

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Зеленый чай

Зеленый чай может ускорить ваш метаболизм. А это очень важный фактор для тех, кто хочет быстро похудеть.

Кроме того, зеленый чай содержит катехины, антиоксиданты, доказавшие свою эффективность в сжигании жира.

"Исследования показывают, что экстракт зеленого чая, представляющий собой концентрированные катехины, снижает вес и содержание жира в организме", – рассказала диетолог Лиза Янг.



Эти напитки полезно пить утром / Фото с Verywell Health

Матча

Начинайте свое утро с матча, который обеспечит вас антиоксидантами и сохранит ощущение сытости на несколько часов, так что вы не будете испытывать желания перекусить.

"Доказано, что зеленый чай матча усиливает сжигание жира, вызванное физическими упражнениями, поэтому, если это вдохновляет вас больше двигаться и пить его, потенциал сжигания жира может быть достаточно значительным", – говорится в Nutrition Twins.

Теплая вода с лимоном

Теплая вода с лимоном является отличным детокс-напитком.

"Лимон обладает множеством преимуществ благодаря содержанию антиоксидантов и пектиновых волокон. Причина, по которой этот напиток прекрасно подходит для похудения, заключается в том, что он увлажняет, не содержит калорий и может помочь выводить токсины из организма", – рассказала диетология Лиза Янг.



Эти напитки полезно пить утром / Фото с 31Daily

Имбирный чай

Это еще один из лучших утренних напитков для быстрой потери веса, который вы можете пить. По словам диетологии, этот напиток может помочь облегчить расстройство желудка.

"Исследование влияния имбирного чая и того, что он может сделать для организма, показало, что потребление напитка может снизить массу тела и соотношение талии и бедер", – добавила диетология.

Огуречная и мятная вода

Освежающий стакан воды с огурцом и мятой может помочь вам похудеть и избежать обезвоживания.

"Настойка воды с мятой и огурцом обладает множеством полезных для здоровья преимуществ, два из которых – поддержка потери веса и улучшение пищеварения", – отметила Лиза Янг.



Эти напитки полезно пить утром / Фото из Medical News Today

Кофе

Черный кофе без сахара и молока может помочь вам поскорее сбросить вес.

"Исследования показали, что кофе с кофеином может снизить потребление калорий и повысить метаболизм», – объясняют The Nutrition Twins.