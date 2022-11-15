Вода точно знадобиться під час споживання кави, адже від неї залежить ваше самопочуття та відновлення смакових рецепторів. Дізнайтесь більше про цікавий тандем у нашому матеріалі.

До слова Розчинна кава: користь чи шкода

Навіщо запивати каву водою

Сучасні баристи все частіше рекомендують до чашки кави склянку води. На це є кілька причин. Вода допомагає очистити смакові рецептори й відчути смак кави, зменшити ризик фарбування емалі, пом'якшити її гіркоту чи кислинку. Не менш важливим є фактор відновлення водного балансу, адже кофеїн може зневоднювати ваш організм.

Що кажуть медики

Свіжомелена кава з цільних зерен містить у собі кофеїн та теобромін. Першим починає діяти кофеїн, який підвищує артеріальний тиск та може супроводжуватись позивами до сечовипускання. Теобромін діє за 20 – 25 хвилин, розширюючи судини усіх органів та звужуючи судини в нирках. Щоб запобігти порушенню кровотоку, медики рекомендують за 20 хвилин після вживання кави випити воду.



Не забувайте про воду після вживання кави / Фото Pexels

Розчинна чи гранульована кава майже не бадьорить, подекуди викликаючи сонливість. Ця фаза триває близько години, тож, щоб теобромін не так сильно діяв на організм, достатньо запивати каву звичайною водою. Можна навіть спробувати перейти на міцний чай, у якому є лише кофеїнова фаза.

Дізнавайтесь Не корисна та не шкідлива: чи варто їсти манну кашу

Коли треба пити воду

Якщо ви ставили собі запитання, коли саме потрібно пити воду – до, під час чи після вживання кави, то спішимо ощасливити – це значення не має. У першій ситуації кілька ковтків води допоможуть підготувати рецептори до ароматного напою. Так само можна запивати водою кожен ковток кави або ж пити взагалі після, щоб очистити емаль зубів.