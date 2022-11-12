Розводять порошок чи гранули гарячою водою, тож ранковий напій не потребує особливого підходу до приготування та часу. Дія цього напою на організм буде різною, тож нумо оцінювати всі переваги та недоліки.

Цікаво Уже просіть рецепт у мами: цей продукт захищає від інфаркту

Позитивний вплив

Пришвидшує обмін речовин

Цей ефект дає як розчинна, так і зернова кава. Кофеїн при потраплянні в організм виводить токсини та пришвидшує обмінні процеси. Також тонізувальний компонент впливає на апетит: він здатний пригнічувати його. Така дія особливо потішить тих, хто бореться із зайвими кілограмами.

Захищає від жовчнокам'яної хвороби

Розчинна кава нормалізує секрецію жовчних кислот, що ефективно захищає вас від можливих ризиків появи каменів в жовчному міхурі. Не завадить вашому тілу і гарний тонус та прискорення травлення, якими щедро забезпечить ранковий напій.

Негативний вплив

Викликає залежність



Кава вивкликає залежність / Фото Pexels

Після щоденного надмірного споживання кави прокидатись вранці без цього напою стає куди складніше. Тож ви ризикуєте провести день з відчуттям слабкості, втоми та бажанням поповнити організм дозою тонізувального розчинного напою. Цей ефект також можливий і при вживанні меленої кави. А все тому, що напій пригнічує продукцію кортизолу, який сприяє пробудженню. Без цього стимулятора сонливість буде переслідувати вас протягом всього дня.

Підвищує тиск

Тривале споживання розчинної кави може завдати негативних наслідків вашій серцево-судинній системі. Все через дію кофеїну, який прискорює серцебиття, підвищує тиск та навіть викликає запаморочення. Нагадаємо, що лікарі рекомендують споживати не більше 3 – 4 чашок кави протягом дня.

Традиційний підхід до лікування не завжди спрацьовує? Розповідаємо, як можна замінити протокольну терапію на індивідуальний біорегуляційний підхід.

Підвищує кислотність

Цей ефект ви ризикуєте отримати, якщо споживаєте каву вранці натщесерце. Підвищена кислотність призводить до захворювань шлунково-кишкового тракту. Особливо сильно постраждає шлунок: очікуйте на виразку або гастрит.