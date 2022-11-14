Хтось продовжує приписувати манній каші неймовірну користь, а дієтологи закликають мінімізувати її споживання. Тож кому варто вірити та що принесе ця каша вашому організму, розповідаємо далі.

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Користь чи шкода: все про манну кашу

Манна крупа – це борошно грубого помелу, виготовлене з твердих сортів пшениці. Ця мука дещо темніша та має золотистий колір, а використовують її для приготування хліба, макаронних виробів і відомої каші. Одна порція сирої каші, а це 1/3 склянки, містить:

198 калорій;

40 грамів вуглеводів;

7 грамів білка;

менш як 1 грам жирів;

7% від рекомендованої добової норми клітковини;

41% добової норми тіаміну, 36% фолієвої кислоти, 29% рибофлавіну;

13% заліза, 8% магнію.

Користь манної каші

Незначні показники білка та клітковини сповільнюють травлення та посилюють відчуття ситості між прийомами їжі. У пригоді можуть стати й вітаміни групи В, які беруть активну участь у метаболічних процесах: тут і продукція енергії, і підтримка функцій мозку та нервової системи, і виробництво еритроцитів.

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Каша також містить багато селену, який діє на організм як антиоксидант. Пам'ятаємо, що саме він бореться з вільними радикалами, які є передвісниками старості та хронічних захворювань. Селен також зміцнює імунну систему, що особливо потрібно в сезон застуд.



Манна каша є як корисною, так і шкідливою / Фото Pexels

Покращити циркуляцію кисню в крові та зміцнити захисні механізми зможе залізо, якого в кожній порції каші є близько 1,8 міліграма.

Шкода манної каші

Цікаво, що калорії, які ви споживаєте з манною кашею, – це переважно вуглеводи. Тренерка Алекса Сваровських зазначає, що манка – це одна з найшкідливіших каш для тих, хто стежить за фігурою. Все через мінімальний вміст складних вуглеводів і клітковини. Тобто манка – це просто заварене борошно. В процесі обробки та помелу зерна втрачається багато корисних властивостей, а от крохмаль і глютен залишаються.

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Шкідливою каша буде і для тих, хто надто чутливий до глютену. Нагадаємо, що глютен – це білок, який міститься в пшениці та деяких інших зернах. Він може викликати алергічні реакції та негативно впливати на імунні функції.

Експертка зі схуднення зазначає, що альтернативних замін манній каші немає, від неї просто краще відмовитись, якщо у вас є проблеми з вагою. Цукор, молоко чи вершкове масло, які ви додаєте для покращення смаку, лише збільшать калорійність страви та негативний вплив на організм.