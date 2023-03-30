Список, складений Steroplast Healthcare, містить продукти з вітамінами та мінералами, які потрібні людському організму для якомога кращого функціонування. Хвилюватись не варто – ви усе знайдете на ринку чи у супермаркеті за доступною ціною.

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Які продукти найкорисніші для здоров'я

Лимони

Кислий фрукт вже давно претендує на звання найкориснішого у світі. Він має сильні протизапальні властивості та може допомогти пригнічувати ріст ракових клітин. Після вживання "дякую" вам скажуть печінка й кишечник. Достатньо додавати лимони до води.

Буряк

Цей овоч позитивно впливає на роботу мозку, може знижувати кров'яний тиск та підвищувати працездатність. У ньому чимало фолатів, магнію та вітаміну С, тому починайте їсти просто зараз, якщо досі цього не робили.



Користь від буряка вас здивує / Фото Pexels

Чорний шоколад

Steroplast Healthcare переконує, що у шоколаді більше антиоксидантів, ніж у більшості фруктових соків. Це забезпечує захист від вільних радикалів. Справжній чорний шоколад, вміст какао у якому не менше 70%, може допомогти запобігти раку, покращити здоров'я серця та настрій. Але це не означає, що їсти треба плитками. Оптимальна порція – 1 – 2 квадратики на день.

Сочевиця

Вона порадує великою кількістю клітковини й білка. Серед корисних властивостей – підтримка здоров'я серця, сприяння схудненню, боротьба з коливаннями рівня цукру у крові, покращення травлення. Якщо ви ніколи не куштували сочевицю, саме час. Спробуйте додати її у суп, салат чи рагу.

Малина

Літо вже не за горами, тож ми зможемо знову насолодитись цим чудовим смаком. Малина наповнена антиоксидантами, вітаміном С та залізом. Її споживання знижує ризик ожиріння, діабету, серцевих захворювань, а також сприяє здоровому кольору обличчя та підвищенню енергії.



Спішіть купувати малину / Фото Pexels

Часник

Хай неприємний запах з рота не лякає. Часник пригнічує ріст бактерій, знижує рівень холестерину та кров'яного тиску, є потужним протизапальним засобом.

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Волоські горіхи

Вони містять більше антиоксидантів, ніж будь-які інші горіхи. У них багато вітамінів Е, сироватки, омега-3 та корисних жирів. Дослідження підтверджують, що волоські горіхи зменшують запалення та окислення в артеріях після жирної їжі. Рекомендовано їсти 8 одиниць на день, щоб отримати максимальну користь.

Лосось

Чудове джерело омега-3 жирних кислот, які зменшують ризики депресії, серцевих захворювань і раку. А ще у ньому чимало ніацину, білка, калію, селену та вітаміну B12.



Не шкодуйте грошей на лосось / Фото Pexels

Шпинат

Це багатий на поживні речовини суперфуд, який ще й низькокалорійний. У ньому ви знайдете вітаміни А, К та незамінні фолати. Вживати його можна замороженим та консервованим, але найкраще свіжим.

Авокадо

Цей фрукт вже став улюбленцем мільйонів. З'їдаючи 1 – 2 плоди на тиждень, ви отримуєте корисну дозу жирів, калію, фолатів, клітковини, вітамінів K, C, B5, B6 та ще й E! Це все, своєю чергою, знижує рівень холестерину та тригліцеридів, захищає очі, полегшує симптоми артриту і може допомогти запобігти раку.