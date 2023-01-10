Під час оцінки дієт експерти враховують низку факторів: ефективність, групи продуктів, які вона передбачає, як легко їх знайти в магазині та дотримуватись, чи потребує підсилення штучними вітамінами та добавками. Про особливості найкращої та найгіршої розповідаємо далі.

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Найкраща дієта – середземноморська

Середземноморська дієта передбачає акцент на стравах рослинного походження. Тобто у раціоні має бути багато фруктів, овочів, цільного зерна, насіння, горіхів і оливкової олії. Можна також обмежено споживати масло, цукор, яйця, молочні продукти, птицю або червоне м'ясо. Королева дієти – риба, у якій багато жирної кислоти омега-3.

Раціон за цими правилами дозволить не лише позбутись зайвої ваги, але й знизити ризик діабету, підвищеного холестерину, деменції, втрати пам'яті, депресії та раку грудей. Вам гарантовані зміцнення кісток та покращення серцево-судинної системи. Цікаво, що середземноморська дієта посіла 1 місце одразу у кількох категоріях:

найкращі дієти для здоров'я кісток і суглобів;

найкращі рослинні дієти;

найкращі дієти для сім'ї та близьких;

найкращі дієти для здорового харчування.

Найгірша дієта – сироїдіння

За всіма критеріями оцінки найменше балів отримало сироїдіння. Така дієта дозволяє присутність у раціоні лише необроблених, сирих та не розігрітих продуктів. Цікаво, що всі складники повинні бути на 100% натуральними та вирощені без використання добрив. Експерти дійшли висновку, що дотримуватись дієти вкрай складно через велику кількість вимог. Сумніви виникають і через відсутність доказів щодо безпеки для здоров'я.

Поруч з сироїдінням опинилась і популярна кето-дієта, яка посіла 20 місце. Вона отримала високу оцінку від експертів за дієвість, адже дозволяє швидко схуднути, проте вони не впевнені щодо безпеки для здоров'я.

Інші корисні дієти

Загалом експерти оцінили 24 різні дієти. Друге місце посіла ex aequo DASH і флекситаріанська дієти: вони схожі до середземноморської, адже пропонують мінімізувати кількість оброблених продуктів і заохочують широке використання фруктів, овочів та насіння.