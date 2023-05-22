Підтримувати хороший стан можна завдяки здоровому харчуванню. Важливо, щоб кишківник отримував легкі продукти з великою кількістю клітковини й корисними пробіотиками.

Цікаво 2 здорові продукти, які насправді принесуть шкоду вашій фігурі

Що їсти, щоб кишечнику було добре

Йогурт

Це ферментований продукт, багатий на пробіотичні культури, які дуже корисні для здоров'я кишківника. Хоча процес пастеризації видаляє чимало пробіотиків, деякі сорти йогурту (грецький) містять додаткові, як-от Lactobacillus acidophilus, які сприяють збільшенню корисних бактерій у кишечнику. Важливо, щоб на етикетці писало про наявність "живих та активних культур".

Квашена капуста

Містить ті ж лактобактерії, що і йогурт, а також багата на вітаміни, поживні речовини та клітковину. У ній є і холін – природна сполука, яка пов'язана із настроєм, пам'яттю, загальним здоров'ям клітин, м'язів, нервової системи.

Мигдаль

Горіхи та насіння – чудовий варіант. Найкращим для кишківника буде мигдаль з високим вмістом клітковини та білка, який також є чудовим пребіотиком. Його можна як їсти самостійно, так і додавати до салатів, смузі та інших різноманітних страв.



Мигдаль чудово підійде для кишківника / Фото Pexels

Оливкова олія

Оливкова олія першого холодного віджиму стимулює вироблення пептидів, які підтримують здорове травлення і засвоєння поживних речовин, а також знижує ризик виникнення кислотного рефлюксу, запобігаючи зворотному руху шлункового соку зі шлунка вгору. Ви почуваєтесь більш ситими, а поживні речовини в організмі засвоюються краще.

Фрукти та овочі

Куди ж без них. Вони є основним продуктом будь-якої здорової дієти і можуть забезпечити низку переваг. Обирати потрібно: