Тут можна заручитись підтримкою продуктів-союзників. Проте деякі з тих, які ми вважали корисними, можуть чинити шкоду та заважати досягненню омріяного результату.

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Які продукти нашкодять схудненню

Овочеві чипси

Пошук здорових смаколиків, які замінюють звичні всім солодощі та солені закуски, триває вже чимало часу. Дієтологи постійно досліджують вплив тих чи інших продуктів на фігуру, в той час, як виробники сміливо додають відповідні маркування навіть до шкідливих альтернатив. Так на ринку в останні роки з'явились фруктові та овочеві чипси, які покликані замінити шкідливі картопляні.

Експертка зі схуднення Сьюзен Шахтер каже не поспішати, адже хрусткі закуски з квасолі, нуту та капусти можуть бути небезпечними для здоров'я. Зокрема ви можете стикнутись із запаленням та здуттям живота.



Важливо харчуватись правильно / Фото Pexels

У них все ще може бути багато солі та рафінованої олії. Сіль може викликати затримку води та викликати здуття живота, тоді як рафіновані олії, такі як соняшникова та олія каноли, можуть сприяти запаленню в організмі,

– попереджає дієтологиня.

Замінити магазинний продукт можна домашніми чипсами, що легко готувати у духовці чи грилі, використовуючи для цього корисні олії, зокрема оливкову або кокосову. Також рекомендуємо обирати сирі овочі, так ви зможете почерпнути з них куди більше користі, а для зручності подрібніть їх на хрумку соломку та додайте улюблений соус.

Енергетичні батончики

Ще один популярний буцімто здоровий продукт, який окрім обіцяного білка насичує організм й іншими шкідливими добавками, що нашкодять процесу травлення.

Багато енергетичних батончиків продаються як варіант здорової закуски, але вони можуть містити чимало доданого цукру, рафінованих вуглеводів і штучних інгредієнтів, що сприяють запаленню та здуттю живота. Крім того, деякі енергетичні батончики містять велику кількість клітковини та цукрових спиртів, що може посилити проблеми з травленням,

– пояснює дієтологиня.

Шукайте здорову заміну таким продуктам, насичуйте раціон овочами, горіхами та насінням. Так ви зможете ретельно контролювати всі інгредієнти, які потрапляють всередину, та почуватись ситими і бадьорими. А також ви можете приготувати власні енергетичні батончик з сухофруктів та улюблених горішків.