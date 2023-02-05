Сніданок – найважливіший прийом їжі протягом дня. Численні дослідження показали, що діти та дорослі, які снідають, отримують більше клітковини, кальцію, вітаміну А, вітаміну С, рибофлавіну, цинку, і заліза в їх раціоні, ніж ті, хто пропускає ранковий прийом їжі.

Зверніть увагу Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок

Найкращі продукти для сніданку

Яйця

Яйця, мабуть, найуніверсальніша їжа. Вони можуть стати смачним, швидким і поживним сніданком у будь-якій формі – від омлету, просто звареного до подачі на тостах з авокадо

Яйця є одним із небагатьох харчових джерел вітаміну D. Це має важливе значення для належної роботи імунітету, особливо тому, що більшість із нас не отримує достатньо вітаміну D (і тим паче взимку). Окрім того, яйця містять білок та холін для здоров'я мозку,

– каже дієтологиня Френсіс Ларгеман-Рот.

Вівсянка

Вівсянка корисна для вашого серця. У ній міститься розчинна клітковина бета-глюкан, яка має здатність природним чином знижувати рівень холестерину.

Крім того, овес містить стійкий крохмаль, який допомагає довше відчувати ситість. Якщо ви з'їсте миску вранці, ви не потягнетесь за перекусом до обіду.



Вівсянка може бути різною / Фото Unsplash

Зелені смузі

Це багаті поживними речовинами суміші фруктів і овочів. Вони стали популярним способом, щоб досягти рекомендованої добової норми споживання вітамінів і мінералів. На відміну від соків, зелені смузі зберігають корисну клітковину з цільних продуктів.

У своєму найпростішому вигляді зелені смузі поєднують листову зелень, як-от шпинат, капусту, руколу та мікрозелень з водою. Щоб покращити смак, можна додати:

фрукти – яблуко, банан, авокадо;

інші овочі – морква, буряк, огірок або цвітна капуста;

горіхи та насіння – мигдальне або арахісове масло, чіа;

трави та спеції – імбир, кориця, куркума;

натуральні підсолоджувачі – мед, фініки або стевія.

Відчуття стресу довго не зникає? Як допомогти собі вийти з цього стану, розповідаємо в матеріалі.