Жир на животі може буде досить стійким, та правильні тренування і збалансоване харчування можуть покращити ситуацію. Завдяки всього кільком вправам ви зможете підтягти усе тіло та м'язи живота зокрема. Найкращими тренуваннями для новачків поділилася експертка Алекса Меллардо.

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Кардіотренування

Для того, щоб ефективно спалити калорії, вам потрібно зайнятися серцево-судинними тренуваннями. Деякі вправи дуже легкі, тож підійдуть для початківців та допоможуть пришвидшити пульс та прискорити обмін речовин.

Перш за все спробуйте стрибки. Для виконання цієї вправи вам потрібно встати, звівши ноги разом, а руки опустити по боках. Після цього підстрибніть, піднявши руки вгору і поверніться у вихідне положення. Повторюйте стрибки протягом однієї хвилини.

Також ви можете спробувати біг на місці, адже він також дуже ефективний у спалюванні жиру. Для цього встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Підніміть одне коліно, підтягуючи до нього протилежний лікоть. Так по черзі змінюйте руки і ноги, наче біжите на місці. Повторювати вправу також потрібно протягом хвилини.

Зміцнення пресу

Одна й найкращих вправ для розтоплення жиру на животі – це звичайна планка. Так ви зможете розвинути м'язи черевної області, тонізувати та підтягти живіт.



Вправи для пресу дуже важливі для схуднення / Фото Pexels

Починати вправу потрібно у положенні для відживання, а лікті розташувати прямо під плечима. Тримайте усе своє тіло на прямій лінії від голови до самих п'ят, напружуючи прес. Утримуйте положення планки протягом 20 – 30 секунд. Після того, як ви зможете легко стояти у планці протягом цього часу, поступово збільшуйте його.

Високоінтенсивні інтервальні тренування

Інтервальні тренування – це чудовий спосіб прискорити метаболізм та ефективно спалювати жир на животі. Деякі тренування можуть бути складними, проте не бракує і тих, що підійдуть для новачків.

Спробуйте вправу берпі. Для того, щоб виконати її, встаньте рівно, розставивши ноги на ширині плечей. Після цього опустіться навпочіпки та покладіть руки на землю. Наступним кроком перейдіть у положення планки; після цього поверніться в положення навпочіпки та підстрибніть.

Повторюйте цю вправу протягом 30 секунд.