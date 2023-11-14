Жир на животе может быть достаточно устойчивым, и правильная тренировка и сбалансированное питание могут улучшить ситуацию. Благодаря нескольким упражнениям вы сможете подтянуть все тело и мышцы живота в частности. Лучшими тренировками для новичков поделилась экспертка Алекса Меллардо.

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Кардиотренирование

Для того чтобы эффективно сжечь калории, вам нужно заняться сердечно-сосудистыми тренировками. Некоторые упражнения очень легкие, поэтому подойдут для начинающих и помогут ускорить пульс и ускорить обмен веществ.

Прежде всего попробуйте прыжки. Для выполнения этого упражнения вам нужно встать, подняв ноги вместе, а руки опустить по бокам. После этого подпрыгните, подняв руки вверх и вернитесь в исходное положение. Повторяйте прыжки в течение одной минуты.

Также вы можете попробовать бег на месте, ведь он также очень эффективен в сжигании жира. Для этого встаньте, расставив ноги по ширине плеч. Поднимите одно колено, подтягивая к нему противоположный локоть. Так поочередно меняйте руки и ноги, словно бегите на месте. Повторять упражнение нужно в течение минуты.

Укрепление пресса

Одно из лучших упражнений для растопки жира на животе – это обычное планка. Так вы сможете развить мышцы брюшной области, тонизировать и подтянуть живот.



Упражнения для пресса очень важны для похудения / Фото Pexels

Начинать упражнение нужно в отживающем положении, а локти расположить прямо под плечами. Держите все свое тело на прямой линии от головы до пяток, напрягая пресс. Удерживайте положение планки в течение 20-30 секунд. После того как вы сможете легко стоять в планке в течение этого времени, постепенно увеличивайте его.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки

Интервальные тренировки – это отличный способ ускорить метаболизм и эффективно сжигать жир на животе. Некоторые тренировки могут быть сложными, однако достаточно и тех, что подойдут для новичков.

Попытайтесь упражнение берпи. Для того чтобы выполнить ее, встаньте ровно, расставив ноги на ширине плеч. После этого опуститесь на корточки и положите руки на землю. Следующим шагом перейдите в положение планки; после этого вернитесь в положение на корточках и подпрыгните.

Повторяйте это упражнение в течение 30 секунд.