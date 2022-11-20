Разом з можливістю прийти у форму ви відкриваєте для себе цілу низку захворювань та проблем зі здоров'ям. Спішимо розповісти, аби ви не так швидко спішили худнути з небезпечними ризиками.

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5 найнебезпечніших дієт

Питна дієта

Цей метод схуднення передбачає споживання виключної рідкої їжі протягом 30 днів. У цей час блендер стає вашим найкращим другом, а здоров'я повільно покидає тіло. Так, рідкий раціон може допомогти навіть тим, хто остаточно розчарувався через невдалі спроби позбутись кілограмів безпечними дієтами, але плата вас навряд чи втішить.

Річ у тім, що вашій травній системі потрібні шматки їжі, і це не захцянка, а реальна необхідність. Коли ви починаєте жувати їжу, виділяється слина й активується процес травлення з виділенням супутніх ферментів. Без цього у травній системі виникають труднощі, порушується обмін речовин та з'являються ушкодження слизової оболонки. Ліквідувати наслідки не так легко, адже просто повернутись до нормального харчування тут недостатньо.

Гормональна дієта



Гормональні дієти шкідливі / Фото Pexels

Радикально, небезпечно, але популярно – це коротка характеристика дієти, яка будується на гормонах, зокрема гормоні плаценти. Його зона відповідальності – це активація обміну речовин і спалювання жирових клітин, тож декому вдається в день втрачати по кілограму. Також можуть залучати гормон росту соматотропін, який пришвидшує метаболізм, що дозволяє худнути.

Проте дослідники зазначають, що ризики активувати небезпечні процеси в організмі дуже великі, наприклад, ріст тканин чи стимуляцію яєчників, що призводить до пухлинних трансформацій.

Білкова дієта

Мантра від дієтологів про баланс жирів, білків та вуглеводів – це не просто слова, а головна потреба вашого організму. Відмова від буцімто небезпечних вуглеводів штовхає людей до небезпечних прийомів, зокрема білкових дієт, які забороняють споживання овочів, фруктів, хліба і круп. Їсти можна лише м'ясо, птицю, рибу, молочні продукти. Вага і справді швидко не затримається, але це не єдиний ефект.

Першими страждати почнуть нирки від надлишку білка, тож там активується процес утворення каменів. До того ж позбутись від вуглеводів так і не вдасться, бо в якийсь момент організм сам почне конвертувати білок у необхідний для виживання компонент. Сам процес вже є нищівним, адже в тілі з'являється чимало токсичних продуктів метаболізму, порушується обмін речовин, відбувається отруєння організму. Також дослідники попереджають, що білкова дієта призводить до підвищення ймовірності безпліддя у жінок.

Монодієта



Монодієти шкодять здоров'ю / Фото Pexels

Монодієта передбачає харчування тільки одним видом продуктів, наприклад, існує кефірна, яблучна, кавунова, цитрусова, гречана. Триває таке схуднення не менше 1 – 2 тижнів, протягом яких організм різко перестає отримувати необхідні поживні речовини і мікроелементи.

І поки ви тішитесь швидким результатом з нібито втратою зайвого жиру, організм втрачає ресурси для існування, зокрема побудови нових клітин. При цьому кожен з видів продуктів, на якому будується раціон, у надмірній кількості може завдавати складних наслідків: цитрусова дієта призводить до гастриту, кавунова – порушує роботи нирок, кефірна – викликає проблеми із кровотворенням.

Дієта немовляти

Небезпечна дієта, зорієнтована на швидкий результат, яку активно популяризувала низка голлівудських зірок. Головне правило харчування тут – вживання переважно дитячого харчування. Засновники вважають, що дитячий раціон відрізняється низькою калорійністю, тож доросла людина "гарно економить" і швидше худне. Варто пам'ятати, що разом з калоріями ви втрачаєте і поживні речовини, дефіцит яких порушує нормальне функціонування організму. Часто через брак білків людина починає втрачати м'язову, а не жирову масу.