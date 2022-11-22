Вместе с возможностью прийти в форму вы открываете для себя целый ряд заболеваний и проблем со здоровьем. Спешим рассказать, чтобы вы не так быстро спешили худеть с опасными рисками.

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5 самых опасных диет

Питьевая диета

Этот метод похудения предполагает потребление исключительно жидкой пищи в течение 30 дней. В это время блендер становится вашим лучшим другом, а здоровье медленно покидает тело. Так, жидкий рацион может помочь даже тем, кто окончательно разочаровался из-за неудачных попыток избавиться от килограммов безопасными диетами, но плата вас вряд ли утешит.

Дело в том, что вашей пищеварительной системе нужны куски пищи, и это не хотелка, а реальная необходимость. Когда вы начинаете жевать пищу, выделяется слюна и активируется процесс пищеварения с выделением сопутствующих ферментов. Без этого в пищеварительной системе возникают трудности, нарушается обмен веществ и появляются повреждения слизистой. Ликвидировать последствия не так легко, ведь просто вернуться к нормальному питанию недостаточно.

Гормональная диета



Гормональные диеты вредны / Фото Pexels

Радикально, опасно, но популярно – это краткая характеристика строящейся на гормонах диеты, в частности гормона плаценты. Его зона ответственности – это активация обмена веществ и сжигание жировых клеток, поэтому кое-кому удается в день терять по килограмму. Также могут привлекать гормон роста соматотропин, ускоряющий метаболизм, что позволяет худеть.

Однако исследователи отмечают, что риски активировать опасные процессы в организме очень велики, например рост тканей или стимуляцию яичников, что приводит к опухолевым трансформациям.

Белковая диета

Мантра от диетологов о балансе жиров, белков и углеводов – это не просто слова, а главная потребность вашего организма. Отказ от опасных углеводов толкает людей к опасным приемам, в частности белковым диетам, которые запрещают потребление овощей, фруктов, хлеба и круп. Есть можно только мясо, птицу, рыбу, молочные продукты. Вес действительно быстро не задержится, но это не единственный эффект.

Первыми страдать начнут почки от избытка белка, там активируется процесс образования камней. К тому же избавиться от углеводов так и не удастся, потому что в какой-то момент организм сам конвертирует белок в необходимый для выживания компонент. Сам процесс уже разрушительный, ведь в теле появляется немало токсичных продуктов метаболизма, нарушается обмен веществ, происходит отравление организма. Также исследователи предупреждают, что белковая диета приводит к увеличению вероятности бесплодия у женщин.

Монодиета



Монодиеты вредят здоровью / Фото Pexels

Монодиета предполагает питание только одним видом продуктов, например, существует кефирная, яблочная, арбузная, цитрусовая, гречневая. Идет такое похудение не менее 1 – 2 недель, в течение которых организм резко перестает получать необходимые питательные вещества и микроэлементы.

И пока вы радуетесь быстрым результатам с якобы утратой лишнего жира, организм теряет ресурсы для существования, в частности построения новых клеток. При этом каждый из видов продуктов, на котором строится рацион, в чрезмерном количестве может приносить сложные последствия: цитрусовая диета приводит к гастриту, арбузная – нарушает работу почек, кефирная – вызывает проблемы с кроветворением.

Диета младенца

Опасная диета, ориентированная на быстрый результат, которую активно популяризировал ряд голливудских звезд. Главное правило питания здесь – употребление преимущественно детского питания. Основатели считают, что детский рацион отличается низкой калорийностью, поэтому взрослый человек "хорошо экономит" и скорее худеет. Следует помнить, что вместе с калориями вы теряете и питательные вещества, дефицит которых нарушает нормальное функционирование организма. Часто из-за нехватки белков человек начинает терять мышечную, а не жировую массу.