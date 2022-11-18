Попри значні переваги, улюблений курячий жирний суп має і низку недоліків. Про них ми розповідаємо у нашому матеріалі.

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Чим шкідливий бульйон

Головна і, напевне, єдина перевага бульйону – він допомагає швидко набрати жирову тканину, що спрацює, якщо ви довго хворієте, ослаблені, виснажені або відновлюєтеся після травми.

Часто приготування дієтичного бульйону перетворюється у наваристий жирний суп. Не допоможе вам швидше одужати страва з використанням курчати бройлера або обсмажені на олії інгредієнти. З використанням шкідливого м'яса ви ризикуєте отримати суп з хімічними додатками, які колись були в організмі тварин. Не допоможе навіть тривале приготування, але це ще далеко не всі "сюрпризи".



Чому бульйон не такий і корисний / Фото Pexels

Під час приготування у суп переноситься все найшкідливіше з м'яса та кісток, тож із наваристим бульйоном ви споживаєте не дуже корисні пурини. Вони підвищують рівень сечової кислоти, що зумовить сечогінний ефект та може призвести до зневоднення. Разом з цим збільшується концентрація сечової кислоти, що навряд чи потішить ваші суглоби.

Допоможіть своєму організму одужати: біорегуляційний підхід дозволяє людині відновити власні захисні сили. Більше про лікування читайте тут.

Після споживання бульйону не варто очікувати й на нормальний артеріальний тиск, а це вже загрожує зростанням ризиків серцево-судинних захворювань.