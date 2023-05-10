Щоб уникнути шкоди для здоров'я, варто знати, який сир корисний, а який – ні. Тому розповідаємо вам про це.

Дізнавайтесь Що станеться з організмом, якщо їсти помідори щодня

Найшкідливіший та найкорисніший сири

Дієтологиня з Нью-Йорка Лурдес Кастро Мортільяро наголошує, що не потрібно їсти сири, які мають високий ступінь обробки. До таких відносять крем-сир та плавлені сирки.

У них, зокрема, чимало натрію, тому їх категорично не можна вживати людям зі серцево-судинними захворюваннями, наприклад, гіпертонією. Ідея заміняти якісні сири плавленими є поганою. Від нього бажано відмовитись.

Рікота дуже корисна / Фото Pexels

Водночас найкориснішим сиром називають рикоту (традиційний італійський сироватковий сир). У ньому ви знайдете величезну дозу концентрованого сироваткового протеїну, який людський організм досить легко засвоює.

Сироватковий протеїн є однією з найбільш засвоюваних форм білка і містить дуже широкий спектр амінокислот. Отже, це найкращий вибір для тих, хто хоче наростити м'язову масу, а також скинути вагу,

– каже Лурдес Кастро Мортільяро.

Корисними будуть також твердий сир, особливо гауда та пармезан. У них чимала кількість кальцію та зовсім трохи води. Щоправда, не варто його їсти людям із гіпертонією чи з проблемами з нирками.