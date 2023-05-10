Чтобы избежать вреда для здоровья, следует знать, какой сыр полезен, а какой – нет. Потому рассказываем вам об этом.

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Самый вредный и полезный сыр

Диетолог из Нью-Йорка Лурдес Кастро Мортильяро отмечает, что не нужно есть сыры, имеющие высокую степень обработки. К таким относятся крем-сыр и плавленые сырки.

В них, в частности, немало натрия, поэтому их категорически нельзя употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например гипертонией. Идея заменять качественные сыры плавлеными является плохой. От него желательно отказаться.

Рикота очень полезна / Фото Pexels

В то же время, самым полезным сыром называют рикоту (традиционный итальянский сывороточный сыр). В нем вы найдете огромную дозу концентрированного сывороточного протеина, который человеческий организм достаточно легко усваивает.

Сывороточный протеин является одной из наиболее усваиваемых форм белка и содержит очень широкий спектр аминокислот. Итак, это лучший выбор для тех, кто хочет нарастить мышечную массу, а также сбросить вес,

– говорит Лурдес Кастро Мортильяро.

Полезными будут также сыр, особенно гауда и пармезан. У них большое количество кальция и совсем немного воды. Правда, не стоит его есть людям с гипертонией или с проблемами с почками.