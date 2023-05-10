Важливо розуміти, що помідори не лише смакують, а й містять низку користі для нашого з вами здоров'я. 24 канал розповідає, чому треба їсти ці овочі, а кому краще оминати їх боком.

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Чим корисні помідори

Томати – справжнє джерело вітамінів. В одному може міститись близько 40% денного рекомендованого мінімуму вітаміну С. Окрім цього, ви знайдете вітаміни А і К, які позитивно вплинуть на імунну систему та кістки відповідно.

Користь від помідорів відчує серце. Дослідження демонструють, що вищий рівень антиоксиданту лікопену, який містять ці продукти, знижує показники метаболічного синдрому та кластеру різних факторів ризику. Це зменшує шанси розвитку хвороби серця, діабету чи інсульту. Лікопен також допоможе підтримувати зір та захистить від хвороб, як-от катаракти чи макулярної дегенерації.

Червоні овочі містять рідину та харчові волокна, які допомагають при закрепах. Окрім цього, користь відчує ваша шкіра, адже покращується виробництво проколагену – молекули, що надає шкірі структуру та пружність. Це все можна отримати при регулярному вживанні не лише помідорів, а й інших овочів чи фруктів.



У помідорах чимало користі / Фото Pexels

Кому краще не їсти

Уникати овоча потрібно людям, які мають гастрит, виразку шлунка, жовчнокам'яну хворобу і панкреатит. Саме високий вміст органічних сполук може призводити до болів при цих хворобах, адже подразнюється слизова.

Якщо у вас є проблеми з нирками, намагайтесь обмежити споживання помідорів. У них чимало щавлевої кислоти, яка здатна порушувати водно-сольовий обмін. Людям з підвищеною кислотністю шлунка краще споживати томати, які вже пройшли термічну обробку (тушковані чи зварені).

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Яка добова норма

Усі овочі корисні, якщо немає персональних протипоказань. Проте варто і знати міру. Якщо людина здорова, то щодня може їсти 2 – 4 помідори середніх розмірів. Вагітним жінкам рекомендовано їсти до 2 свіжих на добу.