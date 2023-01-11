Кожен спожитий шматочок цукру з високим вмістом насичених жирів і калорій є винуватцем тяги до споживання ще більшої кількості таких нездорових продуктів. Щоб задовольнити апетит та бажання перекусити смачненьким, знадобляться ці десерти.

Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Смачні та корисні перекуси

Чіа пудинг

Смачний та багатий поживними речовинами десерт з чіа насіння можна приготувати самостійно вдома або ж придбати в магазині. Закуска наповнена антиоксидантами, поживними речовинами та макроелементами. Корисною для забезпечення відчуття ситості буде і клітковина.

Готувати такий десерт дуже просто: змішайте 3 столові ложки насіння чіа, 1 чашку знежиреного молока або іншої рідини на вибір і 2 чайні ложки меду або агави. Перекладаємо суміш у дві чашки та залишаємо у холодильнику мінімум на 4 години. Зверху пудинг можна приправити свіжими фруктами та горіхами.

Заморожений виноград

Такі ласощі можуть стати для вас справжнім смаковим відкриттям, яке не має правильного сезону для споживання. Для цього необхідно завчасно підготувати виноград: промити, обсушити паперовим рушником та заморозити. При появі бажання перекусити витягуйте ягоди та смакуйте.

Заморожений грецький йогурт



Спробуйте заморожений грецький йогурт / Фото Pexels

Задовольнити потребу у смачненькому звичайним йогуртом не дуже просто, а от від дози корисного та смачного морозива відмовитись складно. Для цього просто помістить порцію грецького йогурту в морозилку.

Білкове смузі

Чим більше білка, тим менше відчуття голоду та більше користі для фігури. Найкраще для приготування використовувати чорницю, банан та яблуко. Додайте у мікс інгредієнтів грецький йогурт, 100% сік або знежирене молоко. Не забудьте про протеїновий порошок, який допоможе приборкати пристрасть до солодкого.

Енергетичні кульки

Ці обмежені порції смачненького миттєво зможуть приборкати тягу до солодкого. Рецептів таких закусок можна знайти чимало на будь-який смак. Тож ви можете запастись різноманітними версіями та їсти їх протягом тижня. У складі найчастіше фігурують сухофрукти, як-от фініки, горіхи, насіння, шоколад або кокоси.