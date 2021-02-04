Большинство травм в тренажерном зале происходят из-за нарушения техники выполнения упражнений или невнимательности тех, кто занимается спортом. Чтобы минимизировать риски – рассказываем, как избежать ошибок.

Источник: Fancy Journal

В планах покупка сертификата в тренажерный зал? Прекрасно! Это означает, что половина дела уже сделано. Осталось позаботиться об технике безопасности – и мечта об идеальном теле станет реальностью. Собрали 5 основных ошибок, которые делают новички на первых занятиях. Избегайте их, чтобы ускорить эффект от занятий!

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Когда новички впервые приходят в спортзал, они не знают как правильно выполнять упражнения, как работать с тренажерами и как держать инвентарь. Поэтому перед началом занятий, следует проконсультироваться с тренером и провести несколько занятий под его контролем.

Если же вы решили взять все под свой собственный контроль – старайтесь не повторять перечисленных ошибок. Ведь каждая из них может стать причиной травмы.

Вы переоцениваете свои возможности



Избыточный вес травмирует суставы / Фото Pexels

Новички часто переоценивают свои физические возможности и пытаются поднять избыточный вес. Одним может показаться, что так они быстрее достигнут прогресса. Другим кажется, что надо показать всю силу на первом занятии, чтобы поднять свою самооценку. Третьи – побоятся показать слабость перед тренером. Чтобы там ни было, перегрузки ведут к регрессу, поскольку избыточный вес травмирует суставы.

Вес нужно подбирать таким образом, чтобы подъем происходил за счет мышечной силы, без рывков. Так вы не только обеспечите себе рост мускулатуры, но и сведете к минимуму возможный риск травмирования.

Вы делаете слишком резкие движения

Спешка при выполнении упражнений – еще одна распространенная ошибка. Даже если у вас полно сил и энергии, повторения не должны выполняться очень быстро и интенсивно. Особенно, если вы работаете со штангой. Железо имеет очень сильную инерцию, а слишком резкие движения повышают риск травматизации.

Аналогично, не стоит спешить, когда тренировки подходят к завершению. В последнем подходе много спортсменов откидают от себя штангу так быстро, будто опаздывают на поезд. Не делайте так! Штангу нужно аккуратно и плавно поставить на место, избегая при этом резких движений.

Вы пренебрегаете разминкой

Опытные спортсмены знают, что лучше потратить несколько минут, чем травмироваться в процессе занятия и выпасть из режима на несколько недель.

Во избежание повреждений суставов и длительной реабилитации, следует выполнять разминочные упражнения и 5–10 минут проводить на кардиотренажере.



Подберите правильную обувь / Фото Pexels

Вы посещаете тренажерный зал при простуде

Тренировки при плохом самочувствии – худшее решение, которое вы можете принять. Из-за болезни и усталости, занятие пройдет непродуктивно, а из-за слабости в мышцах можно травмироваться. Поэтому сначала настройтесь на выздоровление и только тогда возвращайтесь в спортзал!

Вы выбрали неподходящую обувь

Травмы случаются не только из-за неправильной работы с тренажерами, гантелями и штангами. Вывихнуть ногу, упасть, потерять равновесие или получить ушиб можно даже во время разминки. Выбор неподходящей обуви грозит серьезными повреждениями суставов. Чаще всего их причиной является скользкая подошва или неправильно подобранный размер обуви. Поэтому проверьте все несколько раз, прежде чем заниматься активностью в тренажерном зале.