Чим небезпечне перебування у приміщенні, де є цвіль, та коли людина відчує перші негативні наслідки, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Чим небезпечна цвіль

Відчути вплив цвілі на організм можна вже через дві години, а негативні симптоми зберігатимуться до трьох днів, попереджає доктор Чун Тан. Токсичний вплив цвілі також може призвести до нездорової втрати ваги та інших негативних симптомів:

нежитю або закладеності носа;

подразнення шкіри та очей;

чхання;

задишки;

болю у горлі;

кашлю;

проблем з грудьми.



Остерігайтесь цвілі вдома / Фото Pexels

Ці спори цвілі можуть рости в легеневих порожнинах, створюючи клубки в легенях, для видалення яких може знадобитися хірургічне втручання, якщо ліки не діють. У крайніх випадках у людини може розвинутися аспергільоз – захворювання, викликане вдиханням дрібних частинок цвілі,

– пояснює доктор Тан.

Спричинити небезпечну інфекцію аспергільозу може звичайна пліснява. Більш вразливими до недуги є люди зі слабкою імунною системою, адже легше піддаються інфекції при контакті з грибком. Симптоми аспергільозу нагадують звичайну астму: хрипи, кашель, задишка та лихоманка.

Також цвіль у будинку буде тригером для людей з астмою, у яких напади зустрічатимуться значно частіше. Інтоксикація легенів пліснявою може призвести до пошкодження дихальних органів та фіброзу, що може закінчитись летальними наслідками.

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Лікар рекомендує часто провітрювати кімнати з цвіллю, подбати про якісну вентиляцію. Осушити вологі плями на стінах можна за допомогою суміші води та відбілювача. Під час процесу очищення варто одягнути маску та захисні рукавиці.