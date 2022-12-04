Людство вигадало праску для того, аби одяг завжди можна було швидко привести до ладу. Без електроенергії користуватись девайсом неможливо, але у нас є 4 прості заміни, які ви точно знайдете вдома.

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Як прасувати одяг без праски

Пара у душі

Якщо ви належите до щасливчиків, в яких попри відключення електрики у крані тече тепла вода, вам підійде лайфхак із душем. Просто розмістіть річ, яка потребує прасування, у ванній кімнаті, поки приймаєте душ. Пара від гарячої води допоможе обійтися без праски.

Оцтовий розчин

Змішуємо 9%-й оцет з водою у співвідношенні один до двох, заливаємо розчин у пульверизатор та розприскуємо на одяг. Після висихання на тканині не залишиться заломів та складок. Не варто боятись і неприємного запаху, адже він вивітриться в процесі висихання.

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Гаряча каструля



Розігрійте каструлю / Фото Pexels

Попрасувати сорочку можна не лише праскою, а й іншим підручним гарячим предметом. Набираємо у каструлю трішки води, ставимо на газ і маємо готовий девайс. Перед прасуванням ще раз перевірте, чи дно каструлі чисте. Щоб вберегти річ від небажаних забруднень, можете також використовувати додатковий шар тканини.

Вологий рушник

Цей лайфхак ідеально підійде для прасування трикотажних речей, у складі яких є вовна. Так ви продовжите життя вашим кофтинкам, тож користуйтесь на здоров'я навіть тоді, коли у вас є світло. Змочіть рушник у воді та добре відтисніть зайву воду, можете його навіть трохи просушити, аби він був вологим.

Одяг, який потребує прасування, розкладаємо на прасувальній дошці та накриваємо рушником. У місцях, де є заломи, проставте зверху важкий предмет: це може бути навіть холодна праска. За кілька хвилин знімаємо рушник, залишаємо одяг підсохнути, і готово.