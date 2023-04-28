Здорове схуднення не може бути швидким – це тривалий процес роботи над собою та стилем життя. Дієти ж часто дають лише короткотривалий ефект: після їхнього завершення та повернення до попереднього способу життя тіло набирає звичну для нього вагу.

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Жінка 101 день майже нічого не їла

Ця ж жінка з Великобританії ну дуже хотіла схуднути, тож зважилась на крайні міри – вона майже нічого не їла 101 день. Звати сміливицю Бріджин Делані і про "детокс на виживання" вона прочитала у журналі. Згодом про свій експеримент жінка дуже пошкодувала.

Моє бажання з'їсти, що завгодно, було таким відчайдушним, що я облизувала дно каструлі, в якій мій сусід по квартирі готував бекон. Після тижня без їжі ласувати холодними застиглими залишками свого сніданку було рівносильно тому, що з'їсти страву, що отримала "Мішленівську" зірку, – каже жінка.

Бріджит довелось пережити справжнє пекло. Протягом перших двох тижнів вона повністю відмовилась від їжі, а замінила продукти трав'яними відварами. Потім вона почала вживати мізерну кількість їжі, а саме 250 калорій на день: 50 грамів курки, варене яйце чи половину огірка.



Так зараз виглядає Бріджин Делані / Фото Daily Mail

Цікаво, що у журналі, де була розміщена дієта, вже були негативні відгуки жінок, проте бажання позбутись ваги затьмарили розум. Делані навіть заклеювала собі рот скотчем протягом тижня під час сну. Це робила для того, аби "допомогти кисню одразу потрапляти в мозок через ніс". В одну з таких ночей вона мало не задихнулась.

Вагу і справді вдалось швидко скидати, але почувала себе жінка з кожним кілограмом все гірше. Через голодування неабияк постраждало здоров’я. Лікар, який згодом обстежував її, був шокований наслідками. Річ у тому, що Делані тривалий час відчувала біль у грудях. Вияснилось, що це був сигнал про те, що організм просто "з'їдав" сам себе.

Після невдалих дієт Бріджин Делані все ж прийняла своє тіло та зупинилась. Про свій негативний досвід та гоніння за дієтами вона написала книгу Wellmania, за мотивами якої Netflix вже зняв серіал.