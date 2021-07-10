У жінок середнього віку з нормальним артеріальним тиском вже після тижня "солоної дієти" почався стійко підвищуватися верхній тиск.

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Крім того, знизилася кількість частоти серцевих скорочень, а це симптом збільшення тонусу блукаючого нерва. Тобто надлишок солоної їжі не тільки підвищує тиск і змушує серце частіше битися, а й "затискає" блукаючий нерв. Він проходить від мозку в черевну порожнину: при надмірній напруженості цього нерва можуть страждати голова, шия, органи грудної та черевної порожнини.



Страви із сіллю / Фото Medical News Today

Науковці стверджують, що у добровольців з нормальним артеріальним тиском в стані спокою надлишок солі не дуже негативно відбивався на стані судин. Проте під час стресових ситуацій, якщо додати ще солі, це призведе до збільшеного вироблення гормону адреналіну і його метаболіту – метанефрину.

Адже сам адреналін здатний звужувати судини, особливо в черевній порожнині. А часті стреси плюс надлишок солі в харчуванні призвели до того, що клітини ендотелію, які відповідають за звуження і розширення судин і контроль артеріального тиску, стали "пустувати".

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Навіть молоді, здорові люди, які регулярно піддаються стресу і мають підвищену збудливість нервової системи, можуть заробити проблеми з судинами. Якщо в їхньому раціоні буде занадто багато солі.