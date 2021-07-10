У женщин среднего возраста с нормальным артериальным давлением уже после недели "соленой диеты" началось устойчиво повышаться верхнее давление.

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Кроме того, снизилось количество частоты сердечных сокращений, а это симптом увеличения тонуса блуждающего нерва. То есть избыток соленой пищи не только повышает давление и заставляет сердце чаще биться, но и "зажимает" блуждающий нерв. Он проходит от мозга в брюшную полость: при чрезмерной напряженности этого нерва могут страдать голова, шея, органы грудной и брюшной полости.



Блюда с солью / Фото Medical News Today

Ученые утверждают, что у добровольцев с нормальным артериальным давлением в состоянии покоя избыток соли не слишком негативно отражался на состоянии сосудов. Однако во время стрессовых ситуаций, если добавить еще соли, это приведет к увеличенному выработки гормона адреналина и его метаболита – метанефрина.

Ведь сам адреналин способен сужать сосуды, особенно в брюшной полости. А частые стрессы плюс избыток соли в питании привели к тому, что клетки эндотелия, которые отвечают за сужения и расширения сосудов и контроль артериального давления, стали "шалить".

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Даже молодые, здоровые люди, которые регулярно подвергаются стрессу и имеют повышенную возбудимость нервной системы, могут заработать проблемы с сосудами. Если в их рационе будет слишком много соли.