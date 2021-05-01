Похмілля – це природна реакція організму на вживання занадто великої кількості алкоголю. Непереносність алкоголю – це фізіологічна реакція на спиртне, яка проявляється відразу після його вживання. Як не переплутати ці стани, кому протипоказано вживати алкоголь та як визначити, що у вас непереносимість алкоголю? Розповідаємо!

Якщо ви зменшували обсяги випитого під час локдауну, вихідні можуть стати справжнім викликом для вашого організму. В такому разі, перебравши кілька зайвих склянок, ви відчуєте наскільки погано тіло та психіка реагують на спиртне. Утім, це не означає, що в вас розвинулася непереносність чи алергія на алкоголь.

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Після тривалої відмови у вас просто знизилася толерантність, і зовсім не дивно, що організм відторгає шкідливі речовини чи негативно реагує на них вранці.

Інша справа – непереносність а лкоголю. Цей стан спричинений реакцією організму на спирт і проявляється не стільки швидкістю сп'яніння, скільки характерними симптомами. Зазвичай вони з'являються через 20 – 30 хвилин після вживання напою та можуть тривати декілька годин.



Непереносність​ – результат спадковості / Фото Pexels

Непереносність може бути результатом спадковості. Деякі люди народжуються без здатності виробляти алкогольдегідрогеназу – фермент, який розщеплює алкоголь. Відповідно вони реагуватимуть на спиртне не так, як інші. Інша причина порушення – застосування антибіотиків чи протигрибкових препаратів, а також черепно-мозкові травми та алкоголізм, внаслідок якого порушуються метаболічні реакції організму.

10 ознак алкогольної непереносності



Коли не варто вживати алкоголь / Фото Pexels

Після вживання алкоголю у людей з непереносністю проявляються характерні ознаки:

Нежить. Почервоніння щік або всього обличчя. Набряк обличчя. Нудота. Почастішання серцебиття. Низький кров'яний тиск. Головний біль. Утруднене дихання. Кропив'янка. Діарея.

Одночасно у хворих виникає лише декілька виражених симптомів. Це залежить від ступеня ферментної недостатності.

Якщо при вживанні алкоголю ви відчуваєте від 3 до 5 перерахованих симптомів, слід звернутися до лікаря.

Алкогольна непереносність та алергія на алкоголь: в чому різниця



Алергія на алкоголь / Фото Pexels

Алергія на алкоголь зустрічається вкрай рідко. Якщо людина з алергічною реакцією вип'є навіть незначну кількість спирту, у неї негайно розвинеться висип, утрудниться дихання та виникнуть реакції гіперчутливості, зокрема анафілаксія.