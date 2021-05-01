Алкогольна непереносність: 10 ознак, що вам слід відмовитися від випивки
Похмілля – це природна реакція організму на вживання занадто великої кількості алкоголю. Непереносність алкоголю – це фізіологічна реакція на спиртне, яка проявляється відразу після його вживання. Як не переплутати ці стани, кому протипоказано вживати алкоголь та як визначити, що у вас непереносимість алкоголю? Розповідаємо!
Джерело:Express
Якщо ви зменшували обсяги випитого під час локдауну, вихідні можуть стати справжнім викликом для вашого організму. В такому разі, перебравши кілька зайвих склянок, ви відчуєте наскільки погано тіло та психіка реагують на спиртне. Утім, це не означає, що в вас розвинулася непереносність чи алергія на алкоголь.
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Після тривалої відмови у вас просто знизилася толерантність, і зовсім не дивно, що організм відторгає шкідливі речовини чи негативно реагує на них вранці.
Інша справа – непереносність алкоголю. Цей стан спричинений реакцією організму на спирт і проявляється не стільки швидкістю сп'яніння, скільки характерними симптомами. Зазвичай вони з'являються через 20 – 30 хвилин після вживання напою та можуть тривати декілька годин.
Непереносність – результат спадковості / Фото Pexels
Непереносність може бути результатом спадковості. Деякі люди народжуються без здатності виробляти алкогольдегідрогеназу – фермент, який розщеплює алкоголь. Відповідно вони реагуватимуть на спиртне не так, як інші. Інша причина порушення – застосування антибіотиків чи протигрибкових препаратів, а також черепно-мозкові травми та алкоголізм, внаслідок якого порушуються метаболічні реакції організму.
10 ознак алкогольної непереносності
Коли не варто вживати алкоголь / Фото Pexels
Після вживання алкоголю у людей з непереносністю проявляються характерні ознаки:
- Нежить.
- Почервоніння щік або всього обличчя.
- Набряк обличчя.
- Нудота.
- Почастішання серцебиття.
- Низький кров'яний тиск.
- Головний біль.
- Утруднене дихання.
- Кропив'янка.
- Діарея.
Одночасно у хворих виникає лише декілька виражених симптомів. Це залежить від ступеня ферментної недостатності.
Алкогольна непереносність та алергія на алкоголь: в чому різниця
Алергія на алкоголь / Фото Pexels
Алергія на алкоголь зустрічається вкрай рідко. Якщо людина з алергічною реакцією вип'є навіть незначну кількість спирту, у неї негайно розвинеться висип, утрудниться дихання та виникнуть реакції гіперчутливості, зокрема анафілаксія.
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