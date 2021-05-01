Похмелье – это естественная реакция организма на употребление слишком большого количества алкоголя. Непереносимость алкоголя – физиологическая реакция на спиртное, которая проявляется сразу после его употребления. Как не перепутать эти состояния, кому противопоказано употреблять алкоголь и как определить, что у вас непереносимость алкоголя? Рассказываем!

Если вы уменьшали объемы выпитого во время локдауна, выходные могут стать настоящим вызовом для вашего организма. В таком случае, перебрав несколько лишних стаканов, вы почувствуете насколько плохо тело и психика реагируют на спиртное. Впрочем, это не значит, что в вас развилась непереносимость или аллергия на алкоголь.

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После длительного отказа у вас просто снизилась толерантность, и совсем неудивительно, что организм отторгает вредные вещества или негативно реагирует на них утром.

Другое дело – непереносимость алкоголя. Это состояние вызвано реакцией организма на спирт и проявляется не столько скоростью опьянения, сколько характерными симптомами. Как правило, они появляются через 20 – 30 минут после употребления напитка и могут продолжаться несколько часов.



Непереносимость – результат наследственности / Фото Pexels

Непереносимость может быть результатом наследственности. Некоторые люди рождаются без способности производить алкогольдегидрогеназу – фермент, расщепляющий алкоголь. Соответственно они будут реагировать на спиртное не так, как другие. Другая причина нарушения – применение антибиотиков или противогрибковых препаратов, а также черепно-мозговые травмы и алкоголизм, в результате которого нарушаются метаболические реакции организма.

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Кому не стоит употреблять алкоголь / Фото Pexels

После употребления алкоголя у людей с непереносимостью проявляются характерные признаки:

Насморк.

Покраснение щек или всего лица.

Отек лица.

Тошнота.

Учащение сердцебиения.

Низкое кровяное давление.

Головная боль.

Затрудненное дыхание.

Крапивница.

Диарея.

Одновременно у больных возникает лишь несколько выраженных симптомов. Это зависит от степени ферментной недостаточности.

Если при употреблении алкоголя вы чувствуете от 3 до 5 перечисленных симптомов, следует обратиться к врачу.

Алкогольная непереносимость и аллергия на алкоголь: в чем разница



Аллергия на алкоголь / Фото Pexels

Аллергия на алкоголь встречается крайне редко. Если человек с аллергической реакцией выпьет даже незначительное количество спирта, у него немедленно возникнет сыпь, затруднится дыхание и начнутся реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия.