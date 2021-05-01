Алкогольная непереносимость: 10 признаков, что вам следует отказаться от выпивки
Похмелье – это естественная реакция организма на употребление слишком большого количества алкоголя. Непереносимость алкоголя – физиологическая реакция на спиртное, которая проявляется сразу после его употребления. Как не перепутать эти состояния, кому противопоказано употреблять алкоголь и как определить, что у вас непереносимость алкоголя? Рассказываем!
Источник:Express
Если вы уменьшали объемы выпитого во время локдауна, выходные могут стать настоящим вызовом для вашего организма. В таком случае, перебрав несколько лишних стаканов, вы почувствуете насколько плохо тело и психика реагируют на спиртное. Впрочем, это не значит, что в вас развилась непереносимость или аллергия на алкоголь.
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После длительного отказа у вас просто снизилась толерантность, и совсем неудивительно, что организм отторгает вредные вещества или негативно реагирует на них утром.
Другое дело – непереносимость алкоголя. Это состояние вызвано реакцией организма на спирт и проявляется не столько скоростью опьянения, сколько характерными симптомами. Как правило, они появляются через 20 – 30 минут после употребления напитка и могут продолжаться несколько часов.
Непереносимость – результат наследственности / Фото Pexels
Непереносимость может быть результатом наследственности. Некоторые люди рождаются без способности производить алкогольдегидрогеназу – фермент, расщепляющий алкоголь. Соответственно они будут реагировать на спиртное не так, как другие. Другая причина нарушения – применение антибиотиков или противогрибковых препаратов, а также черепно-мозговые травмы и алкоголизм, в результате которого нарушаются метаболические реакции организма.
10 признаков алкогольной непереносимости
Кому не стоит употреблять алкоголь / Фото Pexels
После употребления алкоголя у людей с непереносимостью проявляются характерные признаки:
- Насморк.
- Покраснение щек или всего лица.
- Отек лица.
- Тошнота.
- Учащение сердцебиения.
- Низкое кровяное давление.
- Головная боль.
- Затрудненное дыхание.
- Крапивница.
- Диарея.
Одновременно у больных возникает лишь несколько выраженных симптомов. Это зависит от степени ферментной недостаточности.
Алкогольная непереносимость и аллергия на алкоголь: в чем разница
Аллергия на алкоголь / Фото Pexels
Аллергия на алкоголь встречается крайне редко. Если человек с аллергической реакцией выпьет даже незначительное количество спирта, у него немедленно возникнет сыпь, затруднится дыхание и начнутся реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия.
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