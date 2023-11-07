Неприємний запах з рота також називають галітоз, і це досить поширена проблема, з якою може зіштовхнутися будь-яка людина. Причин у галітозу може бути безліч: неналежна гігієна ротової порожнини, захворювання чи навіть вживання певних продуктів. Про те, які продукти можуть спричинити цю проблему, розповіла дієтологиня Джона Бурдеос.

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Хрестоцвітні овочі

Якщо ви полюбляєте додавати до своєї тарілки броколі, брюссельську капусту чи звичайну капусту, ви можете зіштовхнутися з не надто приємним ароматом з ротової порожнини. Річ у тому, що такі овочі містять леткі сполуки сірки та мають досить гострий аромат.

Алкоголь

Виявляється, якщо ви будете вживати алкоголь регулярно, це призведе до його окиснення у ротовій порожнині та печінці, і там будуть утворюватися побічні продукти з неприємним запахом.

Окрім того, після вживання алкоголю ви також відчуватимете сухість у роті, яка часто призводить до запаху з рота.

Спеції

Гостра їжа може бути дуже смачною, та далеко не завжди вона добре впливає на запах вашої ротової порожнини. Деякі спеції також є леткими продуктами із сильним запахом, що у роті стає неприємним.

Печія, яка часто трапляється після вживання гострої їжі, може призвести до запаху з рота та спровокувати шлунковий рефлюкс.



Спеції можуть призвести до поганого запаху з рота / Фото Pexels

Продукти з білком

Білок – це дуже важлива складова здорового раціону, тому відмовлятися від нього точно не варто. Втім, вам варто знати, що бактерії у роті можуть виробляти продукти життєдіяльності, які й спричиняють неприємний аромат.

Це цілком нормальний процес, який відбувається тоді, коли бактерії перетравлюють білки з їжі, яку ви вживаєте. Та якщо ви ставитеся відповідально до своєї гігієни та регулярно чистите зуби щіткою і зубною ниткою, ви навряд чи часто стикатиметеся з цією проблемою.

Серед продуктів, що можуть викликати неприємний запах є м'ясо, морепродукти, молоко, йогурт та сир.

Якщо ви намагаєтеся дотримуватися дієти із низькою кількістю вуглеводів, це означає, що ви вживаєте більше білка та жиру. Це точно дасть вам необхідну енергію, проте також призведе до надмірного виробництва кетону в організмі – ви будете дихати ним, а він має запах, що нагадує гнилі яблука.

Продукти з цукром

Згідно з даними Американської асоціації стоматологів, раціон з великою кількістю цукру також може бути пов'язаний з неприємним запахом з рота. Річ у тому, що під час розщеплення цукру і крохмалю в роті бактерії виробляють кислоти, що пошкоджують зубну емаль та призводять до утворення карієсу.

Саме це захворювання ротової порожнини і є винуватцем неприємного запаху. Для того, щоб уникнути цього, намагайтеся споживати менше цукерок, солодкої газованої води та випічки.