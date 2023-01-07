Важливо вчасно виявити причину прокидання серед ночі та ліквідувати її. Для яких недуг характерний цей симптом, розповідаємо далі.

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Чому шкідливо прокидатись вночі

Нічні пробудження спіткають 3 і більше рази на тиждень майже третину людей з кількох європейських країн, повідомляють експерти Фонду сну. Прокидання о 3 ночі може бути викликане низкою порушень, усунувши які ви зможете міцніше спати. Загалом усі можливі захворювання можна розділити на три підгрупи:

серцево-судинні захворювання;

хвороби дихальних шляхів;

неврологічні розлади.

Спровокувати проблеми зі сном може високий кров'яний тиск, серцеві захворювання та інсульт. Ці стани можливі через погіршення кровообігу. Річ у тім, що під час різних стадій сну для організму важлива підтримка кровотоку.



Про які хвороби можуть свідчити нічні прокидання / Фото Pexels

Серед можливих порушень також є захворювання дихальних шляхів, наприклад, апное – це зупинки дихання. Нашкодити вашому сну може астма та хронічне обструктивне захворювання легень. При таких недугах характерні пробудження з сухістю в роті, а також хворі повідомляють про можливі головні болі вранці.

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У третій підгрупі опинились неврологічні розлади. Експерти попереджають, що їх не варто плутати зі звичайними змінами режиму чи віковими перебудовами. Проте нічні прокидання характерні для тих, хто має деменцію, хвороби Альцгеймера чи Паркінсона. Вчені зазначають, що порушення сну можуть бути ранньою ознакою зниження когнітивних функцій. Тому важливо при перших проявах змін звернутись до фахівців за консультацією та виявленням причин.

Приводами для прокидань можуть бути також тимчасові явища, зокрема стреси або стиль життя, який не збігається з біологічним годинником: пізнє засинання та пізнє прокидання, які можуть викликати й інші проблеми зі здоров'ям.