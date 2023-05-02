Проте надлишок корисного може принести шкоду організму, іноді непоправну. Зокрема від надмірного вживання цих трьох вітамінів ви можете позбутись волосся.

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Вітамін А

Вітамін А може стати винуватцем рідкого волосся та випадіння. Його здорова кількість потрібна вашому зору, імунній функції та здоров'ю шкіри. Але прийом надмірної кількості добавок призведе до переходу волосяних фолікулів у фазу спокою та припинення росту. Цікаво, що досягти такого негативного ефекту можна виключно через вживання добавок, природні джерела, такі як морква, шпинат і солодка картопля, не викликають схожих проблем.

Нагадаємо, що рекомендована добова норма вітаміну А для дорослих чоловіків становить 900 мікрограмів і 700 мікрограмів для жінок. Вона залежить від віку та статі.



Вітаміни можуть спровокувати випадіння волосся / Фото Pexels

Селен

Ще одна важлива для організму речовина може стати загрозою для вашого волосся. Селен – це мінерал, що підтримує роботу щитовидної залози та зміцнює імунну систему. Шкоду надлишок компонента може принести волоссю, адже погіршує стан фолікул і знижує експресію генів росту волосся.

Також постраждати можуть і нігті, вони стануть ламкими, як і волосся. Рекомендована норма селену становить 55 мікрограмів на день для дорослих.

Вітамін Е

Вітамін Е – ще один вітамін, який варто приймати обдумано та відповідально. Річ у тому, що він є антиоксидантом. Здорова кількість компонента допомагає захистити від дії вільних радикалів, а, отже, старіння. Надмірна кількість призведе до проблем з ростом волосся. Добова доза для дорослого становить 15 міліграмів.