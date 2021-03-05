Обліпиха для здоров'я: поради щодо застосування
Обліпиха, яка часто застосовується для укріплення імунітету, має неймовірно широкий спектр властивостей. Це унікальний компонент для б'юті-процедур, препарат для покращення серцево-судинної системи та інгредієнт для смачних лікувальних чаїв.
Джерело:My Hand Book
Стародавні римляни вірили, що бог війни Марс дарує чоловікам ягоду, в якій міститься сила "великого Сонця". Під час боїв воїни обов'язково додавали її до свого раціону для того, щоб підвищувати бойові потужності. У народній азійській медицині ця ягода використовувалася для відновлення життєвих сил, а також для лікування хвороб крові, серця і легенів. На Тибеті вважалося, що плоди допомагають людському організму адаптуватися до умов високогір'я.
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Це все про обліпиху – ягоду, яка широко використовувалася в давнину для лікування хвороб шлунка, шкіри та очей. У відварі з плодів обліпихи купали дітей, щоб захистити їх шкіру від висипань, а жінки застосовувати його для ополіскування волосся. Втім, сьогодні обліпиха втратила колишню популярність.
Що говорить наука
Обліпиха для покращення самопочуття / Фото Unsplash
Сучасні медицина та косметологія не дарма розхвалюють обліпиху. Щоб оцінити переваги ягоди, пропонуємо розібрати склад продуктів, виготовлених з неї.
Хімічний склад обліпихової олії
В олії обліпихи міститься майже 190 біологічно активних речовин.
- Кислоти: пальмітинова, олеїнова, лінолева, стеаринова, арахінова, яблучна, лимонна.
- Вітаміни: A, C, D, E, F, K, P, B1, B2, B6.
- Антиоксиданти, а також цинк, залізо, кальцій, селен, мідь, дубильні речовини.
З огляду на такий багатий склад, не дивно, що ягоди та масла обліпихи сприятливо впливають як здоров'я, так і на зовнішній вигляд.
Обліпиха для здоров'я
Ягоди та олія обліпихи підтримують функції імунної системи та борються з інфекціями. Насамперед це пов'язано з високим вмістом вітаміну С та комплексу інших мікроелементів.
Також обліпиху пов'язують з здоровою роботою серця, покращеним кровообігом, виведенням токсинів та насиченням шкіри киснем. Завдяки вмісту ненасичених жирних кислот, обліпиха сприяє регенерації шкіри та знижує рівень холестерину в крові. А виражена антидепресивна дія допомагає боротися з тривожністю та депресіями.
Смузі з обліпихи / Фото Unsplash
Дослідження вчених Медичного університету Барселони підтвердило, що жирні кислоти в складі обліпихової олії – це незамінні елементи в з'єднанні клітинних мембран, які відповідають за транспорт важливих енергетичних і поживних речовин, а також регулюють концентрацію ліпідів в плазмі.
Інша група вчених довела, що застосування обліпихової олії здатне зменшити прояви "синдрому сухого ока". Впродовж 3-х місяців добровольці щодня вживали 2 грами обліпихової олії. В результаті у них знизилося почервоніння, печіння та відчуття "стороннього тіла" в очах.
Ягода краси
Олія обліпихи / Фото Unsplash
- Обліпиха бореться з запаленнями завдяки гамма-ліноленовій кислоті (GLA), яка прискорює обмін поживних речовин, покращує кровообіг і насичує шкіру киснем, а також виконує функцію "міжклітинного цементу", з'єднуючи між собою клітини епідермісу.
- Захищає шкіру від втрати вологи. Завдяки великій кількості жирних кислот, обліпиха пом'якшує епідерміс та краще утримує вологу всередині шкіри.
- Підвищує захисні функції шкіри. Насичені жирні кислоти в складі обліпихової олії створюють захисну плівку, підвищуючи пружність шкіри.
- Вирівнює тон. Поєднання вітамінів А і С здатне покращити колір шкіри обличчя, прибрати пігментні плями та зміцнити стінки кровоносних судин.
- Боротьба з акне. Шкіра, схильна до появи чорних крапок і акне, має знижений вміст лінолевої кислоти. Її дефіцит можна виправити за допомогою обліпихи. Ця ягода здатна стимулювати роботу сальних залоз та зменшити інтенсивність висипань.
- Антивіковий догляд. Обліпихова олія є цінним джерелом ліпофільних антиоксидантів, які борються зі старінням шкіри та зморшками. Але застосовувати цей засіб варто не частіше 2 разів на тиждень.
Протипоказання
Перед застосуванням обліпихи пройдіть тест на чутливість / Фото Unsplash
Попри величезну користь обліпиха має кілька протипоказань. Серед них:
- холецистит
- холангіт
- панкреатит
- гепатит
- холестаз
- підвищена кислотність шлунка
- загострення захворювань жовчного міхура і печінки.
Як приготувати чай з обліпихи
- Візьміть 1 стакан ягід обліпихи
- Кілька листочків свіжої або сухої м'яти
- 1 паличку кориці
- 1 – 2 чайних ложки меду
- 2 чайних ложки чорного або зеленого чаю
- 1 літр кип'яченої води
Послідовність заварювання
- Обліпиху, якщо вона заморожена, розморозити та довести до кімнатної температури. Розім'яти з медом.
- У заварник засипати чай, прянощі, додати м'яту, залити окропом, і дати настоятися 5 хвилин.
- У настояний чай додати обліпиху. Це допоможе зберегти усі корисні вітаміни.
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