Облепиха, которая часто применяется для укрепления иммунитета, имеет невероятно широкий спектр свойств. Это уникальный компонент для бьюти-процедур, препарат для улучшения сердечно-сосудистой системы и ингредиент для вкусных лечебных чаев.

Древние римляне верили, что бог войны Марс дарит мужчинам ягоду, в которой содержится сила "большого Солнца". Во время боев воины обязательно добавляли ее в свой рацион для того, чтобы повышать свою мощность. В народной азиатской медицине эта ягода использовалась для восстановления жизненных сил, а также для лечения болезней крови, сердца и легких. На Тибете считалось, что эти плоды помогают человеческому организму адаптироваться к условиям высокогорья.

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Это все об облепихе – ягоде, которая широко использовалась в древности для лечения болезней желудка, кожи и глаз. В отваре из плодов облепихи купали детей, чтобы защитить их кожу от высыпаний, а женщины применять его для ополаскивания волос. Но сегодня облепиха потеряла былую популярность.

Что говорит наука



Облепиха для улучшения самочувствия / Фото Unsplash

Современные медицина и косметология не зря расхваливают облепиху. Чтобы оценить преимущества ягоды, предлагаем разобрать состав продуктов, изготовленных из нее.

Химический состав облепихового масла

В масле облепихи содержится почти 190 биологически активных веществ.

Кислоты: пальмитиновая, олеиновая, линолевая, стеариновая, арахиновая, яблочная, лимонная.

пальмитиновая, олеиновая, линолевая, стеариновая, арахиновая, яблочная, лимонная. Витамины : A, C, D, E, F, K, P, B1, B2, B6.

: A, C, D, E, F, K, P, B1, B2, B6. Антиоксиданты, а также цинк, железо, кальций, селен, медь, дубильные вещества.

Учитывая такой богатый состав, неудивительно, что ягоды и масла облепихи благоприятно влияют как здоровье, так и на внешний вид.

Облепиха для здоровья

Ягоды и масло облепихи поддерживают функции иммунной системы и борются с инфекциями. Прежде всего это связано с высоким содержанием витамина С и комплексом других микроэлементов.

Также облепиху связывают со здоровой работой сердца, улучшенным кровообращением, выведением токсинов и насыщением кожи кислородом. Благодаря содержанию ненасыщенных жирных кислот, облепиха способствует регенерации кожи и снижает уровень холестерина в крови. А выраженное антидепрессивное действие помогает бороться с тревожностью и депрессиями.



Смузи с облепихи / Фото Unsplash

Исследования ученых Медицинского университета Барселоны подтвердило, что жирные кислоты в составе облепихового масла – это незаменимые элементы в соединении клеточных мембран, которые отвечают за транспорт важных энергетических и питательных веществ, а также регулируют концентрацию липидов в плазме.

Другая группа ученых доказала, что применение облепихового масла способно уменьшить проявление "синдрома сухого глаза". В течение 3-х месяцев добровольцы ежедневно употребляли 2 грамма облепихового масла. В результате у них снизилось покраснение, жжение и ощущение "инородного тела" в глазах.

Ягода красоты



Масло облепихи / Фото Unsplash

Облепиха борется с воспалениями благодаря гамма-линоленовой кислоты (GLA), которая ускоряет обмен питательных веществ, улучшает кровообращение и насыщает кожу кислородом, а также выполняет функцию "межклеточного цемента", соединяя между собой клетки эпидермиса. Защищает кожу от потери влаги. Благодаря большому количеству жирных кислот, облепиха смягчает эпидермис и лучше удерживает влагу внутри кожи. Повышает защитные функции кожи. Насыщенные жирные кислоты в составе облепихового масла создают защитную пленку, повышая упругость кожи. Выравнивает тон. Сочетание витаминов А и С способно улучшить цвет кожи лица, убрать пигментные пятна и укрепить стенки кровеносных сосудов. Борьба с акне. Кожа, склонная к появлению черных точек и акне, имеет пониженное содержание линолевой кислоты. Ее дефицит можно исправить с помощью облепихи. Эта ягода способна стимулировать работу сальных желез и уменьшить интенсивность высыпаний. Антивозрастной уход. Облепиховое масло является ценным источником липофильных антиоксидантов, которые борются со старением кожи и морщинами. Но применять это средство стоит не чаще 2 раз в неделю.

Масло облепихи – ценная находка, однако прежде чем вводить ее в ежедневную уходовую рутину, следует пройти тест на аллергию. Особенно, если вы обладательница чувствительной и склонной к раздражениям кожи.

Противопоказания



Перед применением облепихи пройдите тест на чувствительность / Фото Unsplash

Несмотря на огромную пользу облепиха имеет несколько противопоказаний. Среди них:

холецистит

холангит

панкреатит

гепатит

холестаз

повышенная кислотность желудка

обострение заболеваний желчного пузыря и печени.

Как приготовить чай из облепихи

Возьмите 1 стакан ягод облепихи

Несколько листочков свежей или сухой мяты

1 палочку корицы

1 – 2 чайных ложки меда

2 чайные ложки черного или зеленого чая

1 литр кипяченой воды

Последовательность заваривания