Запишись на прийом: обстеження, які треба пройти в 30, 40 і 50 років
Давно планували зайнятися своїм здоров'ям? Зараз – найкращий час. Збережіть для себе цей список обстежень та заплануйте похід до лікаря (навіть, якщо вас нічого не турбує).
Візит до лікаря – процес, який ми звикли відкладати "на потім" та звертаються за консультацією тільки в тих випадках, коли хвороба вже дала про себе знати, повідомляє Cosmo. Але планове обстеження – це процедура, яка допоможе запобігти розвитку багатьох захворювань, коли вони лиш знаходяться в "зародку" та легко піддаються терапії.
Починати медогляд завжди потрібно з терапевта, який координує систему та може направити до відповідного профільного спеціаліста. Профілактично відвідувати терапевта рекомендується один раз в рік. Він поміряє тиск, випише направлення на загальні аналізи крові та сечі. Ці обстеження обов'язково потрібно проходити щорічно, навіть якщо у вас нічого не болить.
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В 30 років
Які обстеження варто пройти в 30 років / Фото Unsplash
Оскільки в 30 років організм ще абсолютно молодий, обов'язкових обстежень в списку не так багато. Раз на рік рекомендовано проходити.
Гінекологічне обстеження
- огляд молочних залоз
- перевірку у гінеколога
- мазок на мікрофлору піхви
- ПЛР – перевірка на різні урогенітальні інфекції
Обстеження серцево-судинної системи
- вимірювання тиску
- здачу крові на холестерин і ліпіди
Дерматологічне обстеження
- огляд всіх родимок дерматологом-онкологом за допомогою спеціальної лампи
Обстеження в офтальмолога
Обстеження нирок
- загальний аналіз сечі
Обстеження ендокринної системи
- аналіз крові на гормони (ТТГ, Т4 вільний)
- УЗД щитовидної залози
Обстеження у стоматолога
- перевірку і лікування карієсу
- видалення зубного нальоту і каменів
У 40 років
Які обстеження варто пройти в 40 років / Фото Unsplash
Саме в цьому віці починають проявлятися хвороби, які при відсутності уваги, можуть перерости в хронічні стани. Щоб усунути їх до розвитку, варто раз в рік пройти обстеження, які перераховані в списку для 30-річних, а також додати такі пункти:
Перевірка показників крові
- аналіз крові на цукор (раз на рік)
- аналіз крові на холестерин (раз на рік)
Повне гінекологічне обстеження
- мамографію (раз в 3 роки)
- перевірку у гінеколога (раз на рік)
- мазок на мікрофлору піхви (раз на рік)
- ПЛР – перевірка на різні урогенітальні інфекції (раз на рік)
У 50 років
Які обстеження варто пройти в 50 років / Фото Unsplash
Крім всіх перерахованих вище перевірок, в 50 потрібно пройти:
Обстеження в отоларинголога
- аудіограму (раз на рік)
Онкологічне обстеження
- мамографію (раз на півроку)
- аналіз крові на онкомаркери (раз на рік)
Обстеження опорно-рухового апарату
- огляд ревматолога (раз на рік)
- рентген кісток (раз в 3 роки)
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