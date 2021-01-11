Давно планували зайнятися своїм здоров'ям? Зараз – найкращий час. Збережіть для себе цей список обстежень та заплануйте похід до лікаря (навіть, якщо вас нічого не турбує).

Візит до лікаря – процес, який ми звикли відкладати "на потім" та звертаються за консультацією тільки в тих випадках, коли хвороба вже дала про себе знати, повідомляє Cosmo. Але планове обстеження – це процедура, яка допоможе запобігти розвитку багатьох захворювань, коли вони лиш знаходяться в "зародку" та легко піддаються терапії.

Починати медогляд завжди потрібно з терапевта, який координує систему та може направити до відповідного профільного спеціаліста. Профілактично відвідувати терапевта рекомендується один раз в рік. Він поміряє тиск, випише направлення на загальні аналізи крові та сечі. Ці обстеження обов'язково потрібно проходити щорічно, навіть якщо у вас нічого не болить.

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В 30 років



Які обстеження варто пройти в 30 років / Фото Unsplash

Оскільки в 30 років організм ще абсолютно молодий, обов'язкових обстежень в списку не так багато. Раз на рік рекомендовано проходити.

Гінекологічне обстеження

огляд молочних залоз

перевірку у гінеколога

мазок на мікрофлору піхви

ПЛР – перевірка на різні урогенітальні інфекції

Обстеження серцево-судинної системи

вимірювання тиску

здачу крові на холестерин і ліпіди

Дерматологічне обстеження

огляд всіх родимок дерматологом-онкологом за допомогою спеціальної лампи

Обстеження в офтальмолога

Обстеження нирок

загальний аналіз сечі

Обстеження ендокринної системи

аналіз крові на гормони (ТТГ, Т4 вільний)

УЗД щитовидної залози

Обстеження у стоматолога

перевірку і лікування карієсу

видалення зубного нальоту і каменів

У 40 років



Які обстеження варто пройти в 40 років / Фото Unsplash

Саме в цьому віці починають проявлятися хвороби, які при відсутності уваги, можуть перерости в хронічні стани. Щоб усунути їх до розвитку, варто раз в рік пройти обстеження, які перераховані в списку для 30-річних, а також додати такі пункти:

Перевірка показників крові

аналіз крові на цукор (раз на рік)

аналіз крові на холестерин (раз на рік)

Повне гінекологічне обстеження

мамографію (раз в 3 роки)

перевірку у гінеколога (раз на рік)

мазок на мікрофлору піхви (раз на рік)

ПЛР – перевірка на різні урогенітальні інфекції (раз на рік)

У 50 років



Які обстеження варто пройти в 50 років / Фото Unsplash

Крім всіх перерахованих вище перевірок, в 50 потрібно пройти:

Обстеження в отоларинголога

аудіограму (раз на рік)

Онкологічне обстеження

мамографію (раз на півроку)

аналіз крові на онкомаркери (раз на рік)

Обстеження опорно-рухового апарату