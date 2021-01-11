Запишись на прием: обследования, которые нужно пройти в 30, 40 и 50 лет
Давно планировали заняться своим здоровьем? Сейчас – лучшее время. Сохраните для себя этот список обследований и запланируйте поход к врачу (даже если вас ничего не беспокоит).
Визит к врачу - процесс, который мы привыкли откладывать "на потом" и обращаются за консультацией только в тех случаях, когда болезнь дала о себе знать, сообщает Cosmo. Но плановое обследование – это процедура, которая поможет предотвратить развитие многих заболеваний, когда они только находятся в "зародыше" и легко поддаются терапии.
Начинать медосмотр всегда нужно с терапевта, который координирует систему и может направить к соответствующему профильному специалисту. Профилактически посещать терапевта рекомендуется один раз в год. Он померяет давление, выпишет направления на общие анализы крови и мочи. Эти обследования обязательно нужно проходить ежегодно, даже если у вас ничего не болит.
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В 30 лет
Какие обследования стоит пройти в 30 лет / Фото Unsplash
Поскольку в 30 лет организм еще совершенно молодой, обязательных обследований в списке не так много. Раз в год рекомендуется проходить.
Гинекологическое обследование
- осмотр молочных желез
- проверку у гинеколога
- мазок на микрофлору влагалища
- ПЦР – проверка на различные урогенитальные инфекции
Обследование сердечно-сосудистой системы
- измерения давления
Сдача крови на холестерин и липиды
- дерматологическое обследование
- осмотр всех родинок дерматологом-онкологом с помощью специальной лампы
Обследование у офтальмолога
- обследование почек
- общий анализ мочи
Обследование эндокринной системы
- анализ крови на гормоны (ТТГ, Т4 свободный)
- УЗИ щитовидной железы
Обследование у стоматолога
- проверка и лечение кариеса
- удаление зубного налета и камней
В 40 лет
Какие обследования стоит пройти в 40 лет / Фото Unsplash
Именно в этом возрасте начинают проявляться болезни, которые при отсутствии внимания, могут перерасти в хронические состояния. Чтобы помешать их развитию, стоит раз в год проходить обследования, перечисленные в списке для 30-летних, а также добавить следующие пункты:
Проверка показателей крови
- анализ крови на сахар (раз в год)
- анализ крови на холестерин (раз в год)
Полное гинекологическое обследование
- маммографию (раз в 3 года)
- проверку у гинеколога (раз в год)
- мазок на микрофлору влагалища (раз в год)
- ПЦР – проверка на различные урогенитальные инфекции (раз в год)
В 50 лет
Какие обследования стоит пройти в 50 лет / Фото Unsplash
Кроме всех перечисленных выше проверок, в 50 нужно пройти:
Обследование у отоларинголога
- аудиограмму (раз в год)
Онкологическое обследование
- маммографию (раз в полгода)
- анализ крови на онкомаркеры (раз в год)
Обследование опорно-двигательного аппарата
- осмотр ревматолога (раз в год)
- рентген костей (раз в 3 года)
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