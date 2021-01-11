Давно планировали заняться своим здоровьем? Сейчас – лучшее время. Сохраните для себя этот список обследований и запланируйте поход к врачу (даже если вас ничего не беспокоит).

Визит к врачу - процесс, который мы привыкли откладывать "на потом" и обращаются за консультацией только в тех случаях, когда болезнь дала о себе знать, сообщает Cosmo. Но плановое обследование – это процедура, которая поможет предотвратить развитие многих заболеваний, когда они только находятся в "зародыше" и легко поддаются терапии.

Начинать медосмотр всегда нужно с терапевта, который координирует систему и может направить к соответствующему профильному специалисту. Профилактически посещать терапевта рекомендуется один раз в год. Он померяет давление, выпишет направления на общие анализы крови и мочи. Эти обследования обязательно нужно проходить ежегодно, даже если у вас ничего не болит.

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В 30 лет



Какие обследования стоит пройти в 30 лет / Фото Unsplash

Поскольку в 30 лет организм еще совершенно молодой, обязательных обследований в списке не так много. Раз в год рекомендуется проходить.

Гинекологическое обследование

осмотр молочных желез

проверку у гинеколога

мазок на микрофлору влагалища

ПЦР – проверка на различные урогенитальные инфекции

Обследование сердечно-сосудистой системы

измерения давления

Сдача крови на холестерин и липиды

дерматологическое обследование

осмотр всех родинок дерматологом-онкологом с помощью специальной лампы

Обследование у офтальмолога

обследование почек

общий анализ мочи

Обследование эндокринной системы

анализ крови на гормоны (ТТГ, Т4 свободный)

УЗИ щитовидной железы

Обследование у стоматолога

проверка и лечение кариеса

удаление зубного налета и камней

В 40 лет



Какие обследования стоит пройти в 40 лет / Фото Unsplash

Именно в этом возрасте начинают проявляться болезни, которые при отсутствии внимания, могут перерасти в хронические состояния. Чтобы помешать их развитию, стоит раз в год проходить обследования, перечисленные в списке для 30-летних, а также добавить следующие пункты:

Проверка показателей крови

анализ крови на сахар (раз в год)

анализ крови на холестерин (раз в год)

Полное гинекологическое обследование

маммографию (раз в 3 года)

проверку у гинеколога (раз в год)

мазок на микрофлору влагалища (раз в год)

ПЦР – проверка на различные урогенитальные инфекции (раз в год)

В 50 лет



Какие обследования стоит пройти в 50 лет / Фото Unsplash

Кроме всех перечисленных выше проверок, в 50 нужно пройти:

Обследование у отоларинголога

аудиограмму (раз в год)

Онкологическое обследование

маммографию (раз в полгода)

анализ крови на онкомаркеры (раз в год)

Обследование опорно-двигательного аппарата