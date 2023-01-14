Кухонні губки дуже швидко зношуються, адже ви миєте посуд кожного дня. Однак, якщо правильно їх очищати, то губки прослугують довше.
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Догляд за губками
Якщо ви хочете, щоб губка слугувала якомога довше, не перетворюючись на осередок бактерій, слід дотримуватися таких правил:
- зберігайте губки на відкритому місці, де є циркуляція повітря. Таким чином вони швидше висохнуть, а бактерії повільніше розмножуватимуться.
- Після миття посуду вимийте губку та відтисніть її, щоб витиснути якомога більше води.
- Майте 2 – 3 губки, щоб одна з них встигала висохнути.
Як продезінфікувати
Існує кілька способів дезінфекції губок. Наприклад, можна облити їх окропом або промити в оцті. Дослідники з Мічиганського державного університету рекомендують інші ефективні способи дезінфекції.
Нагрійте мокру губку в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 1 хвилини.
Помийте губку в посудомийній машині за максимальної температури, а потім висушіть.
Як довго можна використовувати губки
Кожен вид кухонної губки має різний термін використання. Якщо кожного дня використовувати целюлозні губки, то за належного догляду вони прослужать 2 тижні.
Целюлозні губки можна застосовувати 2 тижні / Фото Pexels
Губки з мікрофібри, що використовуються щодня, можуть придатні протягом 1 місяця. Поролонові губки при належному догляді можна використовувати 2 тижні.