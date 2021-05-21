Омега-3 (або, як їх ще називають, n-3 жирні кислоти) – це поліненасичені жири. Оскільки вони вкрай важливі для здоров’я (зокрема через те, що забезпечують належне функціонування мозку), їх ще називають "незамінними". Наш організм не здатен самостійно їх продукувати, тож в організм повинні надходити з їжею.

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Назва "омега" (крім омега-3, існують також омега-6 і омега-9 поліненасичені жирні кислоти), пов’язана з особливостями хімічної структури цих кислот – наявністю подвійного зв'язку у молекулі жирної кислоти.

Типів омега-3 жирних кислот є багато, проте основних 3: EPA, DHA та ALA.

EPA, або ейкозапентаенова кислота



Як правильно приймати омега-3 / Фото Pexels

Продукти, в яких міститься:

жирна морська риба;

морепродукти;

риб’ячий жир.

Ця жирна кислота виконує безліч важливих функцій, у тому числі допомагає утворюватися сигнальним молекулам, які називаються ейкозаноїдами. Ейкозаноїди зменшують запалення. Крім того, EPA полегшує стан пацієнтів з деякими психічними розладами, зокрема депресією.

DHA, або докозагексаєнова кислота

Продукти, в яких міститься:

● жирна морська риба;

● морепродукти;

● риб’ячий жир;

● водорості.

DHA - це структурний компонент клітинних мембран (передусім нейронів мозку та клітин рогівки, кришталика й склистого тіла). Докозагексаєнова кислота становить близько 40% від усіх поліненасичених жирів, які містяться у мозку.

DHA надзвичайно важливо споживати у достатній кількості вагітним жінкам і жінкам, які годують грудьми, оскільки вона бере участь у формуванні нервової системи малюка. Кількість цієї жирної кислоти у грудному молоці напряму залежить від того, яка кількість DHA надходить в організм жінки з їжею.

ALA, або альфа-ліноленова кислота

ALA вважається найбільш "дієтичною" омега-3 жирною кислотою, оскільки міститься у рослинних продуктах (щоправда, з високим вмістом жиру):

насінні (льону та чіа);

грецьких горіхах.

Окрім того, що організм використовує ALA як джерело енергії, інших важливих біологічних функцій вона у принципі не виконує. Однак ALA класифікують як незамінну жирну кислоту. Це пов'язано з тим, що наш організм здатен конвертувати цю кислоту в EPA та DHA, хоча у людей він є вкрай неефективним. За оцінкою вчених, лише близько 5% ALA конвертується в EPA і тільки 0,5% – у DHA. А, отже, на ALA, як на єдине джерело омега-3, покладатися не слід.

Корисні властивості омега-3 поліненасичених жирних кислот

Це – одні з найбільш досконало вивчених поживних речовин і, на думку вчених, вони є справжньою знахідкою для нашого організму.

Знижують ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань , а також ризик раптової смерті, викликаної порушенням серцевого ритму. Омега-3 жирні кислоти запобігають агрегації (злипанню) тромбоцитів, знижуючи тим самим ризик утворення тромбів. Крім того, омега-3 підтримує судини у тонусі і нормалізує показники артеріального тиску.

, а також ризик раптової смерті, викликаної порушенням серцевого ритму. Омега-3 жирні кислоти (злипанню) тромбоцитів, знижуючи тим самим ризик утворення тромбів. Крім того, омега-3 і нормалізує показники артеріального тиску. Нормалізують рівень тригліцеридів у крові. Ці жири є основним енергетичним запасом організму, проте стійке підвищення їх рівня може призводити до виникнення патологій серця, кровоносних судин або гострого панкреатиту. Омега-3 допомагає контролювати рівень цих речовин у крові, одночасно підвищуючи рівень "хорошого" холестерину, тобто ліпопротеїдів високої щільності.

Ці жири є основним енергетичним запасом організму, проте стійке підвищення їх рівня може призводити до виникнення патологій серця, кровоносних судин або гострого панкреатиту. Омега-3 допомагає контролювати рівень цих речовин у крові, одночасно підвищуючи рівень "хорошого" холестерину, тобто ліпопротеїдів високої щільності. Запобігають виникненню раку. Вживання їжі, до складу якої входять омега-3 поліненасичені жирні кислоти знижує ймовірність виникнення колоректального раку, раку молочної і передміхурової залози.

Вживання їжі, до складу якої входять омега-3 поліненасичені жирні кислоти знижує ймовірність виникнення колоректального раку, раку молочної і передміхурової залози. Покращують стан печінки при жировій її інфільтрації. Омега-3 може допомогти позбутися жирових відкладень на цьому органі.

Омега-3 може допомогти позбутися жирових відкладень на цьому органі. Зменшують прояви депресії. Прийом добавок із вмістом омега-3, таких як риб’ячий жир, допомагає позбутися тривожності та усунути інші симптоми депресії.

Прийом добавок із вмістом омега-3, таких як риб’ячий жир, допомагає позбутися тривожності та усунути інші симптоми депресії. Усувають біль та запалення. Омега-3 гальмує розвиток запального процесу і полегшує перебіг окремих аутоімунних хвороб, зокрема ревматоїдного артриту. Омега-3 також ефективно зменшує менструальний біль.

Омега-3 гальмує розвиток запального процесу і полегшує перебіг окремих аутоімунних хвороб, зокрема ревматоїдного артриту. Омега-3 також ефективно зменшує менструальний біль. Полегшують симптоми при синдромі дефіциту уважності та гіперактивності у дітей.

та гіперактивності у дітей. Запобігають виникненню астми у дітей та підлітків.

у дітей та підлітків. Сприяють здоровому розвитку дитини. Дефіцит DHA у період вагітності і грудного вигодовування знижує інтелектуальний потенціал дитини і негативно впливає на її зір.

Дефіцит DHA у період вагітності і грудного вигодовування знижує інтелектуальний потенціал дитини і негативно впливає на її зір. Зменшують вірогідність деградації когнітивної функції. Деякі вчені стверджують, що високе споживання омега-3 допомагає знизити ризик виникнення хвороби Альцгеймера та вікової недоумкуватості.

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Яка кількість омега-3 вважається оптимальною для підтримки здоров'я організму

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського агентства з безпеки харчових продуктів рекомендують здоровим дорослим людям споживати не менше 250 – 500 міліграмів комбінації EPA та DHA щодня. Це одна з найкращих профілактик захворювань системи кровообігу.

Вагітним жінкам і жінкам, які годують грудьми, рекомендується додатково (до оптимальної добової кількості) споживати 200 міліграмів DHA.

Провідна наукова організація США - Національна академія наук – розробила також рекомендації щодо прийому ALA. Добова норма становить 1,6 грама для дорослих чоловіків і 1,1 грама – для дорослих жінок, відповідно.

Яка саме доза омега-3 необхідна саме вам, визначить ваш лікар. Перевищення дози цих жирних кислот може спричинити кровотечу.

Чи варто приймати біологічні добавки із вмістом омега-3

Забезпечити організм оптимальною кількістю омега-3, на думку фахівців Американської асоціації серця, можна, споживаючи морську рибу щонайменше двічі на тиждень. Однак якщо риба та морепродукти не є вашими улюбленими або у вас немає фінансової змоги їх купувати, біологічні добавки можуть стати хорошою альтернативою.

Зверніть увагу! Перед тим, як застосовувати БАДи, бажано все-таки проконсультуватися з лікарем. На ринку можна знайти багато варіантів цих добавок і не факт, що кожен із них підійде саме вам.

Омега-3: можливі побічні ефекти

Якщо мова йде про здорове харчування, "більше" не завжди означає "краще". Для омега-3, як і для більшості поживних речовин, існує верхня межа споживання, яку не слід перевищувати.

За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), допустимою добовою дозою комбінації ЕРА та DHA вважається не більше 2000 міліграмів.

У великій кількості омега-3 розріджує кров. Тож перед прийомом обов’язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем, особливо якщо потерпаєте від захворювань, які супроводжуються ризиком кровотеч (наприклад, виразковою хворобою шлунка) чи приймаєте кроворозріджуючі препарати.

Продукти-лідери за вмістом омега-3



Що їсти, щоб отримати достатню кількість омега-3 / Фото Pexels

Найбільше омега-3 жирних кислот (ЕРА та DHA) міститься у рибі та морепродуктах, зокрема у:

Скумбрії (макрелі) – 100-грамова порція містить 2,5 – 2,6 грама омега-3;

Лососі (дикому) – 100-грамова порція містить 1,8 грама;

Оселедці – 100-грамова порція містить 1,3 – 2 грами;

Звичайному тунці – 100-грамова порція містить 1,2 грами;

Озерній форелі – 100-грамова порція містить 2 грами;

Анчоусах – 100-грамова порція містить 1,4 грама;

Тунці (Альбакорі) – 100-грамова порція містить 1,5 грам (утім, врахуйте, що ця риба містить багато ртуті, тож її споживання варто обмежити);

Озерному сизі (прісноводному) – 100-грамова порція містить 1,5 грам;

Луфарі – 100-грамова порція містить 1,2 грама;

Палтусі – 100-грамова порція містить 0,9 грама;

Окуні смугастому – 100-грамова порція містить 0,8 грама;

Морському окуні – 100-грамова порція містить 0,65 грама.

Яйця, молочні продукти та м'ясо (за умови, що тварин годують травою чи випасають на пасовищах) також містять значну кількість ЕРА і DHA.

А що робити людям, які мають алергію на рибу, є вегетаріанцями чи веганами? Споживати рослинні продукти, збагачені жирною кислотою ALA, а саме:

Насіння льону: 2,338 міліграма у порції;

Насіння чіа: 4,915 міліграма у порції;

Волоські горіхи: 2,542 міліграма у порції.

У незначній кількості ALA міститься також у соєвих продуктах та каноловій олії (екстракті насіння ріпаку).