Лікарі стверджують, що надмірне вживання кави підвищує рівень стресу, перешкоджає повноцінному засвоєнню кальцію, заліза та вітамінів групи В та порушує регуляцію хімічної діяльності мозку. Однак, щоб відновити всі показники організму, достатньо відмовитися від вживання кофеїну лише на 14 днів.

Журналістка Джен Глантц вирішила провести експеримент та відмовитися від кави на два тижні, повідомляє Insider.Таким чином жінка спробувала нормалізувати контроль над споживанням кофеїну. У статті для видання Джен розповіла, що відчуває організм після відмови від звичного напою.

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Передісторія

Джен Глантц розповідає, що майже не вживала кави до середини 2020-го року та обмежувала вживання газованих напоїв. Втім, все змінилося з початком першої хвилі локдауну в США. Тоді жінка перейшла на дистанційну роботу та, щоб компенсувати втрачену продуктивність, почала вживати все більше кофеїну.

Чим більше я покладалася на каву, тим більше зростала моя толерантність. Вже зовсім скоро мені була необхідна третя чашка напою просто для того, щоб відчути енергію, яку колись мені приносила одна порція.

Однак таке вживання кави негативно відбилося на серці Джен. До кінця дня в неї розвивалося пришвидшене серцебиття, виникали проблеми з тривожністю та сном.

Тому вона вирішила вилучити зі свого життя каву. Для початку – на 2 тижні.



Відмова від кави / Фото Insider

Коментар лікаря

За словами терапевта Джузеппе Арагона, така залежність від кофеїну є шкідливою в довготривалій перспективі.

Уявіть, що ваше тіло – це фінанси. Керувати ним на кофеїні – це те саме, що виживати за допомогою постійного кредиту. Врешті-решт банк (а у випадку з кавою – ваш організм), захоче, щоб ви погасили заборгованість. Таким чином у вас зростають шанси стати млявим, розфокусованим та втратити будь-яку продуктивність.

Ось що відбувалося протягом 14 днів

Як стверджує Джен, вона випивала по 3-4 чашки кави вранці, в середині дня бадьорість підтримував енергетичний напій, а наприкінці робочої зміни, жінка пила чай, який теж містив чимало кофеїну. Тож, відмовившись від стимулюючого компоненту, вона одразу помітила скільки кофеїну було інтегровано у повсякденне життя.

Здавалося, що без цих напоїв звичайні прийоми їжі та води будуть неповноцінними, а організм – залишиться втомленим. Та навіть попри цю думку, Джен вирішила продовжувати експеримент.

Все розпочалося з заміни напоїв. Замість ранкової кави – три склянки води з лимоном, замість енергетичного напою – содова без кофеїну, а на завершення дня – трав'яний чай.

Спершу, ефекти були малопомітними, а постійна потреба прогулюватися на кухню, щоб поповнити склянку з водою рятували від млявості та виснаження.

Бажання подрімати посеред дня

Лікар Арагоно попередив жінку, що виведення кофеїну з організму допоможе повернутися до природнього добового ритму та допоможе знизити рівень тривоги:

Ви будете втомлюватися, бо це природно. Кофеїн допомагає лиш відтермінувати втому та збільшити дозу після того, як ваше тіло відпочине.

Найжахливішими для Джен виявилися перші 3 дні. Вона відчувала тотальне виснаження, головні болі, до 10-ї ранку жінка боролася з бажанням повернутися в ліжко та подрімати. Її вразило, наскільки сильно кофеїн змістив природний біоритм. Тож першого дня Джен вирішила витратити обідню годину на сон.

Наступні кілька днів жінка відмовилася від денного сну. Організм надалі залишався виснаженим. Щоб допомогти йому, довелося шукати природні джерела енергії. Трохи допомогли ранкова зарядка та прогулянка на свіжому повітрі.



Як відмова від кави впливає на організм / Фото Insider

Менше тривоги

Клінічні психологи стверджують, що кофеїн забезпечує нам той прилив енергії, який активізується під час стресових ситуацій. Він впливає на симпатичну нервову систему, що провокує гормональні зміни.

Це часто призводить до підвищення рівня тривожності, набряку, прискореного серцебиття та панічних атак. Тож, якщо ви схильні до тривожних станів, кофеїн може посилити симптоми.

За словами Джен, відмова від кофеїну допомогла почуватися менш тривожно, особливо через кілька днів експерименту. Через те, що організм швидше втомлювався, вона легше засинала, а сон виявився міцнішим та спокійнішим.

Приблизно через тиждень журналістка повністю відновила добовий ритм та почувалася, ніби нова людина. Терапевти пояснюють, що такий ефект зумовлений відновленням здатності організму засвоювати поживні речовини з їжі. Причиною цього є дубильні речовини, що містяться в кофеїні. Щоденне вживання кави може пригнічувати біодоступність кальцію, заліза та вітамінів групи В. До того ж кофеїн порушує регуляцію хімічної діяльності мозку.

За 14 днів відмови Джен повністю відновила контроль над своєю залежністю. Наприкінці експерименту вона навіть не сумувала за чашкою кави. Тож, якщо у вас розвинулася сильна потреба в кофеїні, все, що потрібно, щоб приглушити її – це 2 тижні терпіння та сила волі.