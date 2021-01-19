Врачи утверждают, что чрезмерное употребление кофе повышает уровень стресса, препятствует полноценному усвоению кальция, железа и витаминов группы В и нарушает регуляцию химической деятельности мозга. Однако, чтобы восстановить все показатели организма, достаточно отказаться от употребления кофеина лишь на 14 дней.

Журналистка Джен Глантц решила провести эксперимент и отказаться от кофе на две недели, сообщает Insider. Таким образом женщина решила нормализовать контроль над потреблением кофеина. В статье для издания Джен рассказала, что чувствует организм после отказа от привычного напитка.

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Предыстория

Джен Глантц рассказывает, что почти не принимала кофе в середине 2020-го года и ограничивала употребление газированных напитков. Впрочем, все изменилось с началом первой волны локдауну в США. Тогда женщина перешла на дистанционную работу и, чтобы компенсировать утраченную производительность, начала употреблять все больше кофеина.

Чем больше я полагалась на кофе, тем больше росла моя толерантность. Уже совсем скоро мне была необходима третья чашка напитка просто для того, чтобы почувствовать энергию, которую когда-то мне приносила одна порция.

Однако такое употребление кофе негативно отразилось на сердце Джен. К концу дня у нее развивалось учащенное сердцебиение, возникали проблемы с тревожностью и сном.

Поэтому она решила убрать из своей жизни кофе. Для начала – на 2 недели.



Отказ от кофе / Фото Insider

Комментарий врача

По словам терапевта Джузеппе Арагона, такая зависимость от кофеина вредна в долгосрочной перспективе.

Представьте, что ваше тело – это финансы. Управлять им на кофеине – это то же, что выживать с помощью постоянного кредита. В конце концов банк (а в случае с кофе – ваш организм), захочет, чтобы вы погасили задолженность. Таким образом у вас возрастают шансы стать вялым, расфокусированным и потерять любую производительность.

Вот что происходило в течение 14 дней

Как утверждает Джен, она выпивала по 3-4 чашки кофе утром, в середине дня бодрость поддерживал энергетический напиток, а в конце рабочей смены, женщина пила чай, который тоже содержал немало кофеина. Поэтому, отказавшись от стимулирующего компонента, она заметила сколько кофеина было интегрировано в повседневную жизнь.

Казалось, что без этих напитков обычные приемы пищи и воды будут неполноценными, а организм – останется усталым. Но даже несмотря на это, Джен решила продолжить эксперимент.

Все началось с замены напитков. Вместо утреннего кофе – три стакана воды с лимоном, вместо энергетического напитка – содовая без кофеина, а в завершение дня – травяной чай.

Сначала, эффекты были малозаметными, а постоянная потребность прогуливаться на кухню, чтобы пополнить стакан с водой, спасали от вялости и истощения.

Желание вздремнуть посреди дня

Врач Арагоно предупредил женщину, что вывод кофеина из организма поможет вернуться к естественному суточному ритму и поможет снизить уровень тревоги:

Вы будете уставать, потому что это естественно. Кофеин помогает лишь отсрочить усталость и увеличить дозу после того, как ваше тело отдохнет.

Самими ужасными для Джен оказались первые 3 дня. Она чувствовала полное истощение, головные боли, к 10 часов утра женщина боролась с желанием вернуться в кровать и поспать. Ее поразило, насколько сильно кофеин сместил естественный биоритм. Поэтому в первый день Джен решила потратить обеденный час на сон.

Следующие несколько дней женщина отказалась от дневного сна. Но организм оставался изможденным. Чтобы помочь ему, пришлось искать природные источники энергии. Немного улучшили ситуацию утренняя зарядка и прогулка на свежем воздухе.



Как отказ от кофе влияет на организм / Фото Insider

Меньше тревоги

Клинические психологи утверждают, что кофеин обеспечивает нам тот прилив энергии, который активизируется при стрессовых ситуациях. Он влияет на симпатическую нервную систему, что провоцирует гормональные изменения.

Это часто приводит к повышению уровня тревожности, отека, учащенного сердцебиения и панических атак. Поэтому, если вы склонны к тревожным состояниям, кофеин может усилить симптомы.

По словам Джен, отказ от кофеина помог чувствовать себя менее тревожно, особенно через несколько дней эксперимента. Так как организм быстрее уставал, она легче засыпала, а сон оказался крепче и спокойнее.

Примерно через неделю журналистка полностью возобновила суточный ритм и чувствовала себя новым человеком. Терапевты объясняют, что такой эффект обусловлен восстановлением способности организма усваивать питательные вещества из пищи. Причиной этого являются дубильные вещества, содержащиеся в кофеине. Ежедневное употребление кофе может подавлять биодоступность кальция, железа и витаминов группы В. К тому же кофеин нарушает регуляцию химического деятельности мозга.

За 14 дней отказа Джен полностью восстановила контроль над своей зависимостью. В конце эксперимента она даже не скучала о чашке кофе. Поэтому, если у вас развилась сильная потребность в кофеине, все, что нужно, чтобы приглушить ее – это 2 недели терпение и сила воли.