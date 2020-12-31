Як прокидатися бадьорими та все встигати. Ділимося 5 секретами гармонійного ранку!

Про доцільність ранніх підйомів та лайфхаках, які знижують стрес організму розповіла журналістка видання Beautyhack. На власному досвіді жінка продемонструвала, що ранок може бути не лише приємним, але й продуктивним.

Для мене ранні підйоми – це вимушений захід (потрібно зібратися, розбудити та нагодувати дитину (без поспіху і паніки), відвезти в садочок, а потім 8 годин приділити офісній роботі). З іншого боку – це можливість присвятити ранкові години тільки собі та улюбленим справам і налаштуватися на довгий день.

Журналістка розповідає, що перепробувала на власному досвіді всі популярні лайфхаки та ділиться тими, які дійсно працюють.

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Здоровий сон



Підготуйте спальню до сну / Фото Pexels

Насамперед подбайте про те, щоб ваша спальня стала по-справжньому комфортним місцем. Вона не повинна перетворюватися в офіс чи дитячу кімнату.

Провітрюйте спальню перед сном, запалюйте свічки та відпочивайте, лежачи в ліжку. Щоб створити додаткове відчуття затишку – ввімкніть зволожувач повітря.

Відкладіть телефон за годину до сну та не повертайтеся до нього до ранку.

Чим швидше ви вийдете з денних комунікацій, тим міцнішим буде ваш сон.

Навіть, якщо ви ляжете пізніше, але дотримуєтеся "гігієни сну", то прокидання будуть значно приємнішими.

Ранкова прогулянка



Прокидайтеся та йдіть на прогулянку / Фото Pexels

Такий спосіб починати ранок – це щось середнє між ранковою пробіжкою, медитацією та часу, проведеному за читанням літератури.

Звучить дико, але після появи собаки цей ранковий ритуал став своєрідною медитацією. До того ж так ви стимулюєте підйом.

Заплануйте 40-хвилинну прогулянку, щоб витратити час на отримання нової інформації: слухайте подкасти, аудіокнижки або нові музичні альбоми.

Ні в якому разі не спонукаю на такий відповідальний крок, але впевнено можу сказати, що собака дисциплінує та мотивує.

Душ



Ранкові процедури / Фото Pexels

Ще один стимул прокидатися – це бажання використати улюблені доглядові засоби.

Також чудово бадьорить сухий масаж щіткою, скрабування тіла, використання ефірних олій. Але, якщо ви відчуваєте, що прокинулися без бажання проводити б'юті-процедури, дозвольте собі постояти під гарячим душем.

Планування

Прокидатися допомагає вечірнє планування справ.

Це може бути продумування робочого розкладу, планів на квартал, складання списку покупок. На це рідко залишається час протягом дня, через це багато речей проходять повз.

Пр иємні ранкові ритуали



Знайдіть те, що вас надихає / Фото Pexels

Більшість з нас сприймають ранок, як джерело стресу. Особливо пізньою осінню та взимку. Насправді ранок – це кілька години ідеального часу, щоб провести його наодинці з собою.

Подивитися на це під іншим кутом мені допомогли ранкові ритуали: чашка кави, читання статтей, приготування корисного сніданку. Починайте день з того, що приносить задоволення і підйоми будуть значно приємнішими!