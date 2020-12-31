Как просыпаться бодрыми и все успевать. Делимся 5 секретами гармоничного утра!

О целесообразности ранних подъемов и лайфхаках, которые снижают стресс организма рассказала журналистка издания Beautyhack. На собственном опыте женщина продемонстрировала, что утро может быть не только приятным, но и продуктивным.

Для меня ранние подъемы – это вынужденная мера (нужно собраться, разбудить и накормить ребенка (без спешки и паники), отвезти в садик, а потом 8 часов уделить офисной работе). С другой стороны – это возможность посвятить утренние часы только себе, любимым делам, а также настроиться на долгий день.

Журналистка рассказывает, что перепробовала на собственном опыте все популярные лайфхаки и делится теми, которые действительно работают.

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Здоровый сон



Подготовьте спальню ко сну / Фото Pexels

Прежде всего позаботьтесь о том, чтобы ваша спальня стала по-настоящему комфортным местом. Она не должна превращаться в офис или детскую комнату.

Проветривайте спальню перед сном, зажигайте свечи и отдыхайте, лежа в постели. Чтобы создать дополнительное ощущение уюта – включите увлажнитель воздуха.

Отложите телефон за час до сна и не поворачивайтесь к нему до утра.

Чем быстрее вы выйдете из дневных коммуникаций, тем крепче будет ваш сон.

Даже если вы ляжете позже, но придерживаетесь "гигиены сна", то пробуждения будут значительно приятнее.

Утренняя прогулка



Просыпайтесь и идите на прогулку / Фото Pexels

Начинать утро таким образом – это нечто среднее между утренней пробежкой, медитацией и временем, проведенным за чтением литературы.

Звучит дико, но после появления собаки этот утренний ритуал стал своеобразной медитацией. К тому же так вы стимулируете пробуждение.

Запланируйте 40-минутную прогулку, чтобы потратить время на получение новой информации: слушайте подкасты, аудиокниги или новые музыкальные альбомы.

Ни в коем случае не призываю на такой ответственный шаг, но уверенно могу сказать, что собака дисциплинирует и мотивирует.

Душ



Утренние процедуры / Фото Pexels

Еще один стимул просыпаться – это желание использовать любимые уходу средства.

Также прекрасно бодрит сухой массаж щеткой, скрабирование тела, использование эфирных масел. Но, если вы чувствуете, что проснулись без желания проводить бьюти-процедуры, позвольте себе постоять под горячим душем.

Планирование

Просыпаться помогает вечернее планирования дел.

Это может быть продумывание рабочего расписания, планов на квартал, составление списка покупок. На это редко остается время в течение дня, поэтому многие вещи проходят мимо.

Приятные утренние ритуалы



Найдите то, что вас вдохновляет / Фото Pexels

Большинство из нас воспринимают утро, как источник стресса. Особенно поздней осенью и зимой. На самом деле утро – это несколько часов идеального времени, чтобы провести его наедине с собой.

Посмотреть на это под другим углом мне помогли утренние ритуалы: чашка кофе, чтение статей, приготовления полезного завтрака. Начинайте день с того, что приносит удовольствие и подъемы будут значительно приятнее!