Не встигаючи доробити роботу, ми відкладаємо її на нічний час. Проте мало хто враховує шкоду від такого ритму життя.

Сучасний ритм життя стає все швидшим. Відповідно зростає кількість завдань, повідомляє Tak Zdorovo. Особливо гострою ситуація стає напередодні новорічних свят. Мало того, що ми намагаємося закрити проєкти та виконати усі важливі завдання, так ще й виникає потреба відвідати корпоративи, закупити подарунки, прибрати квартиру та почати заготовлювати страви.

Відтак доводиться завершувати розпочати справи в ночі, відкладаючи сон на вихідні. Однак, виконавши роботу, ми відбираємо в себе найцінніше – повноцінне відновлення організму.

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Поза тим, існує велика кількість людей, які змушені працювати ночами на постійній основі. Серед них медичні працівники, консультанти колл-центрів, охоронці та водії. Ситуація ще більше загострилася з переходом працівників на дистанційну роботу. Через навколишній шум, потребу проводити час з дітьми та інші рутинні процедури, дехто із нас вбачає доцільність відкласти роботу на другу половину дня та засидітися до пізньої ночі. Знайомо? Тоді ця стаття якраз для вас.

Чим загрожує робота в нічний час



Робота в нічний час / Фото Pexels

Робота в нічний час не є природньою для нашого організму, тому не дивно, що вона негативно відбивається на нашому здоров'ї та самопочутті. Дослідження ВООЗ довели, що регулярна робота після півночі підвищу ризик раку грудей, захворювань прямої кишки та простати. Також у деяких людей спостерігається порушення природних життєвих циклів, що призводить до послаблення імунітету. А що відбувається в такому разі всі й так прекрасно знають.

Також, згідно з результатами дослідження Гарвардського університету, робота зі змінними циклами впливає на вироблення інсуліну і лептину – гормону ситості. В ході експерименту в учасників, які працювали вночі та спали вдень, відзначалося істотне підвищення апетиту через коливання рівня гормонів. Таким чином, підтримуючи подібний інвертований режим дня, у вас може з'явитися проблема із зайвою вагою.



Чим шкідлива робота в нічний час / Фото Pexels

Також нічна активність підвищує рівень гормону стресу – кортизолу. Через це в учасників експерименту підвищилися артеріальний тиск і рівень цукру в крові, що часто трапляється на початкових стадіях цукрового діабету.

Ще одне дослідження нічної роботи показало, що через нічну роботу у людини значно знижується рівень серотоніну – гормону щастя. Це викликає збільшення дратівливості, розлад сну і підвищує схильність до депресії.

Окрім цього, всім нам властиво спати в темний час доби, тому закономірно, що в цей час знижується концентрація та уважність.

"Відсипатися" днем ​​менш ефективно, ніж спати повноцінним нічним сном. На цьому тлі, при постійній роботі ночами у людини може розвиватися хронічне недосипання.

Намагайтеся закінчувати всі свої справи до вечора та лягайте спати, відключившися до роботи.