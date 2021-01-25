Сара Стюард – мать 4-х детей, которая доказала миру, что здоровый подход к диетам может продемонстрировать невероятные результаты. Читайте, что она рассказывает о похудении.

Источник: Инстаграм Сара Стюард

Сегодня Саре 32 года, она мать 4-х детей и успешная блогерша, которая делится опытом похудения. После четвертых родов женщина решила заняться своим здоровьем. Результаты впечатляют! Сара потеряла 50 килограммов за полтора года.

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История

В школе Сара занималась спортом и не переживала о весе. С ростом 178 сантиметров девушка весила около 80 килограммов и считала свою форму идеальной.

Во времена учебы в институте Сара бросила занятия спортом. Тогда же она набрала около 30 лишних килограммов. Времени заниматься собой практически не было. А первая влюбленность, свадьба и дети потянули за собой долгий процесс, где на первом месте женщины находился не ее внешний вид.

После четвертых родов весы показывали уже 135 кило. Тогда женщина поняла, что пора это менять.

С чего начались изменения

Сара начала изучать теорию похудения и поняла, что короткие строгие диеты – не вариант. Тогда же она нашла тип питания, который мог бы помочь ей в длительной перспективе. Им оказалось похудение с помощью кето-диеты.

Я постаралась перестроить свое мышление и нацелиться на результат. Мне было неинтересно считать калории. Я просто видела изменения.

Через полгода она соединила кето-диету с интервальным питанием, а через полгода – расширила рацион, перейдя на диету с высоким содержанием жира и минимальным количеством углеводов.

Интересно, что перед началом похудения у меня нашли первые симптомы синдрома Хашимото – хронического воспалительного процесса щитовидной железы, который возникает из-за аутоиммунного нарушения и характеризуется специфическими морфологическими изменениями различной степени выраженности. Через год они пропали.

Конечно, это не значит, что можно лечиться одной диетой! Но факт остается фактом – здоровый образ жизни помогает справиться с некоторыми проблемами.

Меню Сары

Утро женщины начинается с кофе. Через несколько часов она съедает несколько вареных яиц с сыром или колбасой. На обед готовит отварную курицу с овощами и перекусывает сыром, шоколадом и орехами. На ужин ее ждет небольшая порция мяса с овощами или рисом.

Тренировка

Я считаю, что лучшие тренажеры – это мои дети.

Детям Сары 2, 4, 6 и 8 лет, поэтому активные игры в ее доме – ежедневная практика.

Если у нее есть желание, Сара занимается силовыми тренировками или ездит на велотренажере.

Что помогло похудеть

Ранее Сара любила есть во время просмотра телевизора. Интервальные питания избавило ее от этой привычки. Также женщина отмечает, что никогда не хотела считать калории и с этим ей помогла кето-диета. Главное – подобрать свой режим питания.

Я не переживаю в те моменты, когда снижение веса останавливается. Отсутствие паники – тоже хороший результат. Я понимаю, что начала худеть со 130 килограммов, а сейчас вешу около 80. Поэтому понимаю, что периоды застоя веса – это нормально.

Женщина уверена: чтобы быстро похудеть, достаточно полюбить себя. Иначе – вы просто продолжите изнурять себя жестокими и неэффективными диетами.