Остеохондроз: дієві поради для профілактики та лікування захворювання
Сьогодні на остеохондроз страждають від 40 до 90% населення земної кулі. Найчастіше з першими проявами остеохондрозу стикаються особи після 35 років. Чинниками, що прискорюють розвиток недуги, є динамічні та статичні перевантаження, травми спини, вібрація.
Джерело:24 канал
Виражені прояви остеохондрозу стають помітними у зрілому віці, проте біль у спині турбує навіть молодих людей у віці від 18 до 30 років. Симптоми захворювання у молодшому віці розвиваються через низку причин:
- порушення постави (може виникати внаслідок тривалого сидіння перед комп’ютером);
- погана фізична підготовка;
- зайва вага;
- викривлення хребта;
- плоскостопість.
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За один день хронічне захворювання не здатне розвинутись в жодної людини. Протягом тривалого часу відбуваються незворотні зміни в органах і тканинах. Формування остеохондрозу шийного відділу хребта розвивається щонайменше 6 місяців.
Формування остеохондрозу розвивається щонайменше 6 місяців / Фото Pexels
Наявність кількох з вказаних нижче скарг, свідчить про наявність хвороби:
- дискомфорт в різних відділах хребта: від незначного, тупого, тягнучого болю до дуже сильного, часом нестерпного, що поширюється в різні частини тіла (кінцівки, лопатки, плечі, потилицю, шию);
- частий головний біль, запаморочення;
- швидка зорова втома, зниження гостроти зору;
- підвищена стомлюваність під час фізичної та розумової праці;
- порушення чутливості в кінцівках і різних частинах тіла;
- мерзлякуватість рук або ніг.
Вказані симптоми виникають внаслідок дистрофічних порушень в суглобових хрящах і защемлення нервових закінчень.
Підкріплення терапії
Підберіть препарати, які підвищують поріг больової чутливості / Фото Pexels
Лікування остеохондрозу шийного відділу хребта має проводитись фахівцем, який зважить особливості анамнезу і перебігу хвороби.
Позитивний ефект терапії остеохондрозу можливо досягти за умови комплексного та індивідуального підходу. В подібних випадках застосування натуропатичних препаратів Цель Т та Траумель С буде достойною альтернативою звичайним протизапальним засобам. Їх ефективність була доведена в дослідженнях, що проводились при лікуванні дегенеративно-дистрофічних змін хребта.
Цель Т – комплексний біологічний препарат. Він доступний в продажу в різних формах випуску: мазь, таблетки, ампули. Цей лікарський засіб нормалізує порушені процеси обміну речовин у суглобі, призупиняє дегенерацію хряща, має протизапальні властивості. Комплексне застосування препарату сприяє переходу захворювання з гострої фази до стійкої ремісії.
Траумель С – натуропатичний препарат до складу якого входять компоненти рослинного та мінерального походження. Він випускається в формі таблеток, мазі, гелю та ампул. Траумель С має протизапальну, знеболюючу, імунокорегуючу дію; поліпшує клітинний обмін. Покращується загальний стан пацієнта: підвищується поріг больової чутливості, поліпшується апетит, нормалізується сон.
Профілактика остеохондрозу шийного відділу хребта
Регулярна розминка – найкраща профілактика / Фото Pexels
Звісно, хворобі легше запобігати, ніж лікувати запущений процес. Виконання фізичних вправ протягом тривалого часу – надійна профілактика остеохондрозу шийного відділу хребта. Ось кілька вправ, що допоможуть запобігти порушенням функції хребців шиї:
- натисніть лобом на долоню та напружте м’язи шиї. Повторіть вправу 3 рази по 7 секунд.
- натисніть потилицею на долоню та напружте м’язи шиї. Вправу виконуйте 3 рази по 7 секунд
- напружте м’язи шиї, натисніть лівою скронею на ліву долоню (3 рази по 7 секунд), а потім правою скронею натисніть на праву долоню (3 рази по 7 секунд).
- голову злегка нахиліть назад. Долаючи опір напружених м’язів шиї, притисніть підборіддя до яремної ямки. Виконуйте вправу не менше 5 разів.
- голову та плечі тримайте прямо. Повільно поверніть голову максимально вправо (5 разів). Повторіть подібні рухи вліво.
- підборіддя опустіть до шиї. Поверніть голову спочатку 5 разів вправо, а потім 5 разів вліво.
- нахиліть голову назад. Намагайтесь торкнутись правим вухом правого плеча (5 разів). Виконайте цей рух, намагаючись лівим вухом торкнутись лівого плеча (5 разів).
Як виконувати вправи для шиї / Інфографіка 24 каналу
Ці вправи рекомендовано включити до ранкової гігієнічної гімнастики та виконувати протягом робочого дня. Виконувати їх можна як в положенні сидячи, так і стоячи.
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