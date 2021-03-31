Сегодня остеохондрозом страдают от 40 до 90% населения земного шара. Чаще всего с первыми проявлениями остеохондроза сталкиваются люди после 35 лет. Факторами, ускоряющие развитие болезни, являются динамические и статические перегрузки, травмы спины, вибрация.

Выраженные проявления остеохондроза становятся заметными в зрелом возрасте, однако боль в спине беспокоит даже молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Симптомы заболевания в молодом возрасте развиваются по ряду причин:

нарушение осанки (может возникать вследствие длительного сидения перед компьютером);

плохая физическая подготовка;

лишний вес;

искривление позвоночника;

плоскостопие.

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За один день хроническое заболевание не способно развиться ни у одного человека. В течение длительного времени происходят необратимые изменения в органах и тканях. Формирование остеохондроза шейного отдела позвоночника развивается менее 6 месяцев.



Формирование остеохондроза развивается не менее 6 месяцев / Фото Pexels​

Наличие нескольких из следующих жалоб, свидетельствует о наличии болезни:

дискомфорт в различных отделах позвоночника: от незначительной, тупой, тянущей боли к очень сильной и невыносимой, которая распространяется в разные части тела (конечности, лопатки, плечи, затылок, шею);

от незначительной, тупой, тянущей боли к очень сильной и невыносимой, которая распространяется в разные части тела (конечности, лопатки, плечи, затылок, шею); частые головные боли , головокружение;

, головокружение; быстрая зрительная усталость , снижение остроты зрения;

, снижение остроты зрения; повышенная утомляемость при физической и умственной работе;

при физической и умственной работе; нарушение чувствительности в конечностях и различных частях тела;

и различных частях тела; зябкость рук или ног.

Указанные симптомы возникают вследствие дистрофических нарушений в суставных хрящах и защемление нервных окончаний.

Интересный факт. Подобные патологические изменения могут развиваться практически в любом суставе, но чаще всего поражаются межпозвоночные диски.

Подкрепление терапии



Подберите препараты, повышающие порог болевой чувствительности / Фото Pexels

Лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника должно проводиться специалистом, который учтет особенности анамнеза и течения болезни.

Положительный эффект терапии остеохондроза возможно достичь при условии комплексного и индивидуального подхода. В подобных случаях применение натуропатических препаратов Цель Т и Траумель С будет достойной альтернативой обычным противовоспалительным средствам. Их эффективность была доказана в исследованиях, проводимых при лечении дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника.

Цель Т – комплексный биологический препарат. Он доступен в продаже в различных формах выпуска: мазь, таблетки, ампулы. Это лекарственное средство нормализует нарушенные процессы обмена веществ в суставе, приостанавливает дегенерацию хряща, обладает противовоспалительными свойствами. Комплексное применение препарата способствует переходу заболевания из острой фазы до устойчивой ремиссии.

Траумель С – натуропатический препарат в состав которого входят компоненты растительного и минерального происхождения. Он выпускается в форме таблеток, мази, геля и ампул. Траумель С оказывает противовоспалительное, обезболивающее, имуннорегулирующее действие; улучшает клеточный обмен. Улучшается общее состояние пациента: повышается порог болевой чувствительности, улучшается аппетит, нормализуется сон.

Профилактика остеохондроза шейного отдела позвоночника



Регулярная разминка – лучшая профилактика / Фото Pexels

Конечно, болезнь легче предотвратить, чем лечить запущенный процесс. Выполнение физических упражнений в течение длительного времени – надежная профилактика остеохондроза шейного отдела позвоночника. Вот несколько упражнений, которые помогут предотвратить нарушения функции позвонков шеи:

нажмите лбом на ладонь и напрягите мышцы шеи . Повторите упражнение 3 раза по 7 секунд.

. Повторите упражнение 3 раза по 7 секунд. нажмите затылком на ладонь и напрягите мышцы шеи. Упражнение выполняйте 3 раза по 7 секунд

Упражнение выполняйте 3 раза по 7 секунд напрягите мышцы шеи, нажмите левым виском на левую ладонь (3 раза по 7 секунд), а затем правым виском нажмите на правую ладонь (3 раза по 7 секунд).

(3 раза по 7 секунд), а затем правым виском нажмите на правую ладонь (3 раза по 7 секунд). голову слегка наклоните назад. Преодолевая сопротивление напряженных мышц шеи, прижмите подбородок к яремной ямки. Выполняйте упражнение не менее 5 раз.

Выполняйте упражнение не менее 5 раз. голову и плечи держите прямо. Медленно поверните голову максимально вправо (5 раз). Повторите подобные движения влево.

максимально вправо (5 раз). Повторите подобные движения влево. подбородок опустите к шее. Поверните голову сначала 5 раз вправо, а затем 5 раз влево.

Поверните голову сначала 5 раз вправо, а затем 5 раз влево. наклоните голову назад. Старайтесь коснуться правым ухом правого плеча (5 раз). Выполните это движение, стараясь левым ухом коснуться левого плеча (5 раз).





Как выполнять упражнения для шеи / Инфографика 24 канала

Эти упражнения нужно включить в утреннюю гигиеническую гимнастику и выполнять в течение рабочего дня. Выполнять их можно как в положении сидя, так и стоя.

Важно! Делать круговые вращения головой нельзя ни в коем случае, это может привести к травме!