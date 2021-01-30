Лікарка-невролог розповіла, чому не варто боятися остеохондрозу та як встановити правильний діагноз, перш ніж бити на сполох. Зібрали головні тези на Корисно 24.

Джерело: Інстаграм Підкуймуха Людмила

За словами лікарки-невролога Людмили Підкуймухи, стандартний огляд пацієнта починається з фрази: "В мене там остеохондроз, грижі або протрузії. Як з цим тепер жити". Тож, щоб заспокоїти всіх, хто підозрює у себе ці страшні діагнози, лікарка пропонує заспокоїтися та поступово розібратися, чи насправді все так страшно.

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Наш хребет складається з хребців та міжхребцевих дисків. Це своєрідна опора, такий собі каркас нашого організму.

Хребет бере на себе всі навантаження, які відбуваються впродовж дня. Неважливо чи сидяча у вас робота, чи ви весь день проводите на ногах – усі фізичні навантаження призводять до мінімального зниження висоти міжхребцевого диска. Проте вночі, коли ми знаходимося в горизонтальному положенні, – структура та висота диска відновлюється.

Що призводить до порушень

Надмірні фізичні навантаження, переохолодження, постійний малорухомий спосіб життя, неправильне харчування та відсутність занять спортом призводять до того, що міжхребцевий диск просто-напросто втрачає здатність до відновлення.

Як це відбувається:

На ньому з'являються мікротріщинки, диск втрачає еластичність, робиться вже не таким стабільним та більш рухомим.

Проявляються протрузії (випинання диску без розриву зовнішніх волокон) або й грижі (відбувається розрив зовнішніх фіброзних волокон і вип'ячування пульпозного ядра (тверда желатиноподібна маса).

Сама по собі протрузія чи грижа загрози не становить. Все залежить від того, які зміни вона спричинила.

Важливо встановити чи є здавлення (компресія) нерва та чи зберігається нервова провідність. І лише після цього можна стверджувати про важкість стану. Також лікар врахує вираженість больового синдрому, наявність проблем з сечовипусканням та інші обов'язкові пункти, які може встановити виключно невролог.

Без паніки

В рамки терміну "остеохондроз" входять ще багато інших рентгенологічних ознак: потовщення зв'язок, артроз міжхребцевих суглобів, крайові нарости на хребцях (остеофіти).

Сам діагноз остеохондроз не встановлюється масажистами та не визначається "на око". Спершу вам доведеться отримати рентген, пройти МРТ та інші процедури, призначені лікарем, і лиш на основі рентгенологічних даних можна побачити, які саме порушення виникли через остеохондроз саме у вас.

Остеохондроз є у 90% людей

Але нас цікавить не факт його наявності, а симптоми, які він провокує та чи викликає порушення роботи нервових структур.

Інколи біль можуть спричинити соматоформні больові розлади, м'язово-тонічні синдроми, депресивні епізоди, які не мають ніякого відношення до хребта. Отже, остеохондроз – не вирок. Головне – вчасно звернутися на огляд.