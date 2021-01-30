Врач-невролог рассказала, почему не стоит бояться остеохондроза и как устанавливать правильный диагноз, прежде чем бить тревогу. Собрали главные тезисы на Полезно 24.

Источник: Инстаграм Пидкуймуха Людмила

По словам врача-невролога Людмилы Пидкуймухи, стандартный осмотр пациента начинается с фразы: "У меня там остеохондроз, грыжи или протрузии. Как с этим теперь жить?". Чтобы успокоить всех, кто подозревает у себя эти диагнозы, врач предлагает успокоиться и постепенно разобраться, действительно ли все так страшно.

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Наш позвоночник состоит из позвонков и межпозвоночных дисков. Это своеобразная опора, некий каркас нашего организма.

Позвоночник берет на себя все нагрузки, которые у вас случаются в течение дня. Неважно сидячая у вас работа, или вы весь день проводите на ногах – все физические нагрузки приводят к минимальному снижению высоты межпозвонкового диска. Однако ночью, когда мы находимся в горизонтальном положении, – структура и высота диска восстанавливается.

Что приводит к нарушениям

Чрезмерные физические нагрузки, переохлаждение, постоянный малоподвижный образ жизни, неправильное питание и отсутствие занятий спортом приводят к тому, что межпозвоночный диск просто-напросто теряет способность к восстановлению.

Как это происходит:

На нем появляются микротрещинки, диск теряет эластичность, делается уже не таким стабильным и более подвижным.

Проявляются протрузии (выпячивание диска без разрыва внешних волокон) или и грыжи (происходит разрыв внешних фиброзных волокон и выпячивание пульпозного ядра (твердая желатиноподобная масса)).

Сама по себе протрузия или грыжа угрозы не представляет. Все зависит от того, какие изменения она вызвала.

Важно установить есть ли сдавление (компрессия) нерва и сохраняется ли нервная проводимость. И только после этого можно говорить о тяжести состояния. Также врач учтет выраженность болевого синдрома, наличие проблем с мочеиспусканием и другие обязательные пункты, которые может установить только невролог.

Без паники

В рамки термина "остеохондроз" входят еще много других рентгенологических признаков: утолщение связок, артроз межпозвонковых суставов, краевые наросты на позвонках (остеофиты).

Сам диагноз остеохондроз не устанавливается массажистами и не определяется "на глаз". Сначала вам придется получить рентген, пройти МРТ и другие процедуры, назначенные врачом, и только на основе рентгенологических данных можно увидеть, какие именно нарушения возникли из-за остеохондроза именно у вас.

Остеохондроз есть у 90% людей

Но нас интересует не факт его наличия, а симптомы, которые он провоцирует и вызывает ли нарушение работы нервных структур.

Иногда боль могут вызвать соматоформные болевые расстройства, мышечно-тонические синдромы, депрессивные эпизоды, которые не имеют никакого отношения к позвоночнику. Итак, остеохондроз – не приговор. Главное – вовремя обратиться на осмотр.