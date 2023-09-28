Восени є чимало свят, на які доречно дарувати квіти, та ви маєте переконатися, що цей запашний подарунок не нашкодить домашнім улюбленцям отримувача. Про найнебезпечніші квіти для котів розповіла ветеринарка Тіна Вісмер.

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Лілії

Виявляється, чимало видів лілії можуть бути вкрай токсичними для котів, тож хоч ці квіти і виглядають розкішно, краще утриматися від їх покупки. Якщо ваш кіт проковтне будь-яку частину рослини чи навіть пилок, це може спричинити ниркову недостатність.

Коти також полюбляють пити воду з ваз, і якщо у ній стоятимуть лілії, це може навіть призвести до смерті домашнього улюбленця. Якщо ви підозрюєте, що ваш кіт міг контактувати з ліліями, негайно зверніться до ветеринара. Краще не чекати, адже швидке лікування може врятувати вашого кота.

Тюльпан

Тюльпани є дуже популярними складовими букетів, ці квіти дуже часто дарують, але вони також можуть бути не найкращим вибором. Річ у тому, що тюльпани також належать до сімейства Лілійних та містять небезпечні для котів сполуки.

Отруйними можуть бути усі частини квітки, проте найбільше небезпечних елементів міститься у цибулині тюльпанів, тож тримайте цю частину рослини подалі від котів. Отруєння тюльпаном може супроводжуватися слинотечею, діареєю та тремтінням.



Тюльпани небезпечні для котів / Фото Pexels​

Крокус осінній

Зараз, восени, ця квітка стає особливо популярною, тож остерігайтеся заносити її до своєї оселі, якщо в ній живе кішка. Крокуси також відомі як шафран луговий, і вони є поширеною декоративною рослиною. Отруйна вона не тільки для котів, але й для собак та і коней.