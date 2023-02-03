Як зрозуміти, що ви погано пережовуєте їжу? Лікар та дієтолог розповіли про наступні ознаки.

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У вас легко виникає печія

Під час жування в шлунку виробляється соляна кислота. Це готує його до розщеплення їжі. Але якщо ви не пережовуєте їжу повністю, у вашому шлунку не буде стільки кислоти, щоб сприяти правильному травленню.

Комбінація низької кислотності шлунка та непережованої їжі може викликати бульбашки газу, які підіймаються до стравоходу та горла, що призводить до печії,

– каже дієтологиня Йоганна Салазар.

Ви відчуваєте проблеми з травленням

Недостатнє жування – погана новина для кишківника. Ось чому: коли їжа рухається зі шлунка в тонкий кишківник, підшлункова залоза виділяє ферменти, а жовчний міхур – жовч. Обидва ці компоненти ще більше розщеплюють їжу.

Але якщо частинки їжі занадто великі, природні бактерії у вашому кишківнику можуть ферментувати неперетравлену їжу та розмножуватися. Це спричиняє здуття живота, гази, розлад травлення або запор.

Пережовуйте повільно й багато разів / Фото Unsplash

Ви закінчуєте переїданням

Якщо ви не пережовуєте їжу ретельно, то, найімовірніше, їсте занадто швидко. А це легко призводить до переїдання.

Переїдання може спричинити не тільки нудоту та млявість, але й збільшить ризик метаболічного синдрому. Метаболічний синдром є серйозним захворюванням, оскільки він може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, діабету та деяких видів раку, – додає доктор Супрія Рао.

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