Про ураження печінки можуть свідчити незначні прояви на шкірі, наприклад, тріснуті капіляри чи інше. На що звертати увагу та як запобігати захворюванню, розповідаємо далі.

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Ознаки хвороби печінки з'являються на шкірі

Якщо у вас виявили неалкогольну жирову хворобу печінки – це не кінцевий діагноз, адже з розвитком стадій будуть з'являтись нові й нові діагнози. Зокрема, цироз печінки виникає на 4 стадії, а період появи ускладнень може тривати 7 років після первинної діагностики.

На ранніх стадіях не всі помічають симптоми захворювання, адже їх часто немає. Тоді печінка ще здатна функціонувати на повну, хоч вже починає страждати. У третини пацієнтів відсутність ознак захворювання може зберігатись протягом кількох років. Зі зростанням порушень починають з'являтись перші симптоми на шкірі: потовщення жовтих кольорів, дрібні червоні лінії або висипання.

Поява капілярів під шкірою є однією з головних ознак. Вона сигналізує про появу жиру в печінці, що призводить до сповільнення кровотоку та утворення згустків крові, які вже впливають на артеріальний тиск.



Як розпізнати хворобу печінки / Фото Pexels

Також у людей іноді виникають червоні або фіолетові точки під шкірою, які сигналізують про кровотечі у дрібних капілярах.

Якщо функція печінки була порушена протягом тривалого часу, люди можуть відчувати свербіж по всьому тілу, а на шкірі або повіках можуть відкладатися маленькі жовті горбки жиру,

– повідомляють спеціалісти Організації охорони здоров'я.

Також при неалкогольній жировій хворобі печінки також можливі проблеми зі сном: безсоння, втрата пам'яті, сплутаність свідомості та труднощі з концентрацією уваги. Це відбувається в процесі енцефалопатії, коли токсини, які організм не в змозі вивести, починають впливати на мозок.

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На цьому етапі печінка перестає працювати належним чином і починають з'являтися такі симптоми, як пожовтіння шкіри та білків очей і тупий біль у нижніх ребрах,

– зазначають експерти.

Наразі лікування цирозу не існує, проте ви завжди можете запобігти ураженню печінки та фатальним наслідкам, якщо виявити хворобу завчасно.