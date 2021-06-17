Клинический психолог Брайан Винд объяснил, что люди с трудоголизмом могут работать в течение долгих часов, даже когда в этом нет необходимости, при этом жертвовать сном ради работы. Также могут быть одержимы мыслями о работе и испытывать стресс, если перестают работать.

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Человеку, который зависимый от работы, психологически трудно отстраниться. Даже когда он вне офиса или закончил рабочий день.

Как влияет на здоровье

Когда человек пытается отстраниться от работы, у него появляются навязчивые мысли. Они могут привести к высокому уровню стресса, беспокойства, депрессии и проблемам со сном.

Еще в 2013 году исследования показали, что хронический стресс может повыситься давление и уровень кортизола. Как результат, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже смерти.

Трудоголизм / Фото Relocate magazine

Зависимость от работы может привести к:

одиночеству,

изоляции,

депрессии.

Кроме того, могут появиться и другие болезни, например, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) или биполярное расстройство.

Как справиться с трудоголизмом

• Установите время отдыха и придерживайтесь этого распорядка

"Это заставляет нас остановиться на время и подождать до следующего дня, чтобы начать снова. Кроме этого, поможет найти время, чтобы расслабиться", — пояснил психолог Брайан Винд.

Часто это трудный шаг для людей, которые имеют навязчивую потребность в работе.

• Запланируйте что-то после окончания рабочего дня

Например, можно запланировать прогулку, медитацию или приготовление ужина после работы. Распорядок дня поможет сформировать у трудоголиков структуру и сохранить их вовлеченность, даже если они не работают.

• Время для друзей и семьи

Когда уделять им время, это поможет наладить отношения и отвлечься от работы

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Если не можете справиться с этим самостоятельно, стоит обратиться за помощью к специалисту.