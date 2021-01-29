Їжа повинна наповнювати нас енергією, але чомусь після обіду ми відчуваємо енергетичний спад. На цей парадокс впливає безліч факторів: від швидкості споживання їжі до умов в яких ми їмо.

Джерело: Live-up

Стрес по-особливому впливає на функцію травлення. Цей стан підвищує рівень адреналіну, що може негативно впливати на здатність організму виробляти шлункову кислоту та призвести до появи шлунково-кишкового дискомфорту або загальмованості після прийомів їжі. Високий рівень адреналіну змушує тіло думати, що ви готуєтеся до боротьби або захисту. В результаті організм відводить кровотік від процесів, які здаються менш важливими, і травлення є одним із них.

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Кожну хвилину тіло в фоновому режимі приймає рішення про те, яке паливо йому використовувати. Вибір завжди відбувається між глюкозою, жирами та їх комбінацією. Коли ви відчуваєте стрес, вживаєте велику кількість кофеїну, постійно поспішаєте або займаєтеся інтенсивними кардіотренуваннями, ваше тіло знаходиться в режимі домінування симпатичної нервової системи та обирає "швидке" паливо – глюкозу. Це і є одна із причин, чому ваш організм має потребу в цукрі та відчуває втому, коли його не отримує.



Глюкоза в їжі​ / Фото Pixabay

Спробуйте контролювати своє дихання або практикувати коротку медитацію. Почніть дихати глибоко, щоб активізувати парасимпатичну нервову систему і налаштувати організм на травлення, відновлення і відпочинок. Збільшуючи довжину вдиху і видиху, ви буквально сигналізуєте кожній клітині вашого тіла про те, що ви в безпеці. Це дозволить організму розслабитися та відчувати значно менше стресу під час та після прийомів їжі.

Жири та вуглеводи



Вуглеводи в їжі / Фото Pixabay

Післяобідній спад сил може бути обумовлений тим, що саме ви з'їли або випили. Коли ви з'їдаєте швидкі вуглеводи, ваш організм моментально засвоює крохмаль, який тут же перетворюється в цукор. Це стимулює вироблення інсуліну, що дає вашому тілу сигнал про необхідність накопичувати жир. Ви швидко наїдаєтеся, але так же швидко ви починаєте відчувати голод і занепад сил.

Жири, одержувані з цільних натуральних продуктів, навпаки, – допомагають регулювати запальні процеси, зміцнюють імунну систему та допомагають нормалізувати стан шкіри, нігтів та волосся. Такі жири уповільнюють вивільнення глюкози в кровотік, що допомагає довше зберігати відчуття насичення. Авокадо, горіхи, насіння, кокос, жирна риба допомагають справлятися з тягою до солодкого. Включайте корисні жири у свій раціон, щоб контролювати свій стан після їжі.

Щоб уповільнити вивільнення енергії з їжі та подовжити відчуття насичення – дієтологи рекомендують їсти повільно.

Харчова чутливість



Чутливість до їжі / Фото Pixabay

Пообідня втома може бути викликана і харчовою чутливістю, пов'язано з недостатнім утворенням травних ферментів, ферментів детоксикації печінки або шлункового соку. В цьому випадку потрібно проконсультуватися з лікарем.

Найчастіше харчову чутливість викликають глютен, молочні продукти, фруктоза, рафінований цукор і штучні підсолоджувачі. Якщо печінка не справляється з навантаженням через продукти, які ви споживаєте, у вас виникають проблеми в кишечнику, шкірні висипання, втома.

Щоб визначити, що саме викликає ці проблеми, існує обмежувальна дієта: ви виключаєте з раціону перераховані продукти на кілька тижнів, а потім по одному вводите їх в раціон з інтервалом в 4 дні. Так ви відчуєте, як організм реагує на кожен з них.